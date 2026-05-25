Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 18χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού έπεσαν από την οροφή συρμού του Μετρό στη Νέα Υόρκη, ενώ επιχειρούσαν το επικίνδυνο "subway surfing" πάνω στη γέφυρα Williamsburg της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο έφηβοι βρίσκονταν πάνω στον συρμό της γραμμής J, όταν το τρένο περνούσε από τη γέφυρα προς το Μανχάταν. Ο 14χρονος φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα σε χώρο στάθμευσης κοντά στις οδούς Delancey και Lewis, ενώ ο 18χρονος έπεσε στις γραμμές του τρένου.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 14χρονου. Η Υπηρεσία Μεταφορών της Νέας Υόρκης έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχία για την αυξανόμενη τάση του "subway surfing" τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του ειδησεογραφικού ιστότοπου The City, καταγράφηκαν 928 περιστατικά επιβατών που ταξίδευαν εξωτερικά των συρμών το 2022, έναντι 490 περιστατικών το 2019.

Πέρυσι, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοια περιστατικά, σύμφωνα με τη MTA. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι μέχρι τις 23 Μαΐου φέτος είχε σημειωθεί ένας θάνατος που σχετίζεται με το επικίνδυνο χόμπι, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 75 συλλήψεις.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

«Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να δεχτεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Το subway surfing είναι θανατηφόρο. Η καρδιά μου ραγίζει για τις οικογένειες αυτών των νέων ανθρώπων», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του προέδρου της NYC Transit, Ντεμέτριους Κρίτσλοου, ο οποίος δήλωσε:

«Είναι συγκλονιστικό. Γνωρίζοντας ότι η μετακίνηση έξω από τα τρένα θα καταλήξει τραγικά, είναι αδιανόητο, και ως γονιός με πονά, ότι συνεχίζει να συμβαίνει».

Η MTA προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, κοινωνικών μηνυμάτων και παρεμβάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας παράλληλα από τις πλατφόρμες να αφαιρούν γρηγορότερα σχετικό περιεχόμενο.

«Παρακαλώ οικογένειες, φίλους, δασκάλους και όσους έρχονται σε επαφή με εφήβους που συμμετέχουν σε αυτά τα επικίνδυνα “κόλπα”, να τους πείσουν να σταματήσουν», τόνισε ο Κρίτσλοου.

Πηγή: skai.gr

