Ο ΟΗΕ αρνείται να απομακρύνει κυανόκρανους από τη μεθόριο Ισραήλ - Λιβάνου

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL, FINUL) που έχει αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι «διατηρεί τις θέσεις της» παρά το αίτημα του ισραηλινού στρατού να μετακινήσει κάποιες από αυτές.
Με ανακοίνωση, η UNIFIL ενημέρωσε ότι ο ισραηλινός στρατός τής ζήτησε την 30ή Σεπτεμβρίου να αποσύρει «κυανόκρανους από ορισμένες θέσεις τους», ενημερώνοντάς την για την «πρόθεσή του να διεξαγάγει περιορισμένες χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο».
«Τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης διατηρούν ωστόσο την παρουσία τους στο σύνολο των θέσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
