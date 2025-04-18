Οι ΗΠΑ απειλούν να «αποσυρθούν» από τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία - Τι θα μπορούσε να ακολουθήσει;

Η υπομονή της κυβέρνησης Τραμπ για την ειρηνική συμφωνία στην Ουκρανία φαίνεται να εξαντλείται. «Εάν δεν είναι δυνατόν να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρέπει να προχωρήσουμε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους για συνομιλίες στο Παρίσι.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πεπεισμένος ότι διαθέτει τις ικανότητες να τερματίσει γρήγορα τη σοβαρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υπάρχει τεράστια απογοήτευση για την έλλειψη προόδου, σημειώνει το CNN σε ανάλυσή του.

«Ο πρόεδρος έχει διανύσει 87 ημέρες στο υψηλότερο επίπεδο αυτής της κυβέρνησης καταβάλλοντας επανειλημμένα προσπάθειες για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, καθώς η αιματοχυσία στην εμπόλεμη ζώνη συνεχίζεται δίχως τέλος.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ προειδοποίησε από τη μεριά του σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε άλλο βήμα "πολύ σύντομα" εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι "θα σταματήσουμε να συμμετάσχουμε" στις προσπάθειες διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία, εάν είτε η Ρωσία είτε η Ουκρανία καθιστούν πολύ δύσκολο το τέλος της σύγκρουσης. "Αν για οποιοδήποτε λόγο, μια εκ των δύο πλευρών κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα, εμείς θα πούμε απλά: 'Είστε ηλίθιοι, είστε ανόητοι, είστε απαίσιοι', και θα το κλείσουμε". "Αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνουμε αυτό", τόνισε. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν θέλει να πει ότι αποχωρεί από τις συνομιλίες. Τόνισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχει μια καλή ευκαιρία για να μπει τέλος στη σύγκρουση.

Τι θα μπορούσε να σημαίνει επομένως πρακτικά μια αποχώρηση των ΗΠΑ από τις συνομιλίες για ειρήνη στην Ουκρανία;

Μια επιλογή θα μπορούσε να είναι ο διπλασιασμός της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να έρθει πιο κοντά με το Κρεμλίνο, ή ίσως εξαιτίας τους, η ρωσική αδιαλλαξία έχει αναδειχθεί ως το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη, όπως η κωλυσιεργία της Μόσχας σχετικά με την προτεινόμενη από τον Τραμπ κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, στην οποία μόνο η Ουκρανία έχει συμφωνήσει.

Ομολογουμένως, οι νέες παραδόσεις αμερικανικών όπλων αξίας δισ. δολαρίων στην Ουκρανία μπορεί να είναι μια αντιδημοφιλής πολιτική στροφή μεταξύ ορισμένων υποστηρικτών του Τραμπ, αλλά μια νέα αναζωογονημένη ουκρανική αντίσταση στο πεδίο της μάχης θα μπορούσε να αναγκάσει το Κρεμλίνο να επανεκτιμήσει τη διαπραγματευτική του θέση.

Νέες αυστηρές κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και για όσους τα αγοράζουν, έχουν επίσης προωθηθεί ως πιθανό μέσο άσκησης μέγιστης πίεσης στη Μόσχα.

Το πρόβλημα είναι ότι η σφυρηλάτηση της ειρήνης στην Ουκρανία είναι μόνο ένα από τα σημεία της ημερήσιας διάταξης σε αυτό που ο Τραμπ και το Κρεμλίνο βλέπουν ως μια πολύ ευρύτερη, επικερδή αναδιαμόρφωση των αμερικανορωσικών σχέσεων - που περιλαμβάνει ενεργειακές συμφωνίες, διαστημική εξερεύνηση και συμβόλαια εξόρυξης - κάτι που ο Τραμπ μπορεί να είναι απρόθυμος να θέσει σε κίνδυνο.

Πίσω στο Παρίσι, ο Ρούμπιο άφησε να εννοηθεί μια δεύτερη, πιο πιθανή, επιλογή.

«Δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν την Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια και θέλουμε να τελειώσει, αλλά δεν είναι δικός μας πόλεμος», τόνισε ο Ρούμπιο, υπαινισσόμενος την πιθανότητα οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν απλά, αφήνοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τη Ρωσία.

Αυτό θα αποτελούσε τεράστια πρόκληση, δεδομένων των εξαντλημένων πόρων της Ουκρανίας και της μεγάλης απροθυμίας της Ευρώπης, επί του παρόντος, να ενισχύσει τις γραμμές του μετώπου με επαρκείς δικές της στρατιωτικές προμήθειες.

Για το Κρεμλίνο, η αμερικανική απεμπλοκή είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να δώσει στις ταλαιπωρημένες δυνάμεις περισσότερη ελευθερία κινήσεων στην Ουκρανία, αλλά δεν προσφέρει απαραίτητα τη νίκη που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει ότι θέλει, αντίθετα παρατείνει τον πόνο.

Τα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία σκοτώνονται και τραυματίζονται με ανησυχητικό ρυθμό, θα συνεχίσουν να στέλνονται στη βίαιη «κρεατομηχανή» των ουκρανικών μετώπων, αυξάνοντας την κοινωνική πίεση προς το Κρεμλίνο στο εσωτερικό της χώρας.

Η πίεση στη ρωσική οικονομία, η οποία έχει ήδη αποδυναμωθεί από τον πόλεμο, θα αυξηθεί επίσης. Εάν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, είναι απίθανο να υπάρξει χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων που ήδη επιβαρύνουν τα εύθραυστα ρωσικά οικονομικά.

Ο Πούτιν, προσηλωμένος στην απόλυτη νίκη, μπορεί να μετανιώσει που έχασε την εξαιρετική ευκαιρία που του πρόσφερε ο Τραμπ να τερματίσει τον καταστροφικό πόλεμο στην Ουκρανία και να μετριάσει τις σημαντικές απώλειες της χώρας του.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι δεν έχει ακόμη παραιτηθεί εντελώς - λίγες ώρες μετά το σχόλιο του Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος είναι «αισιόδοξος» ότι μπορεί ακόμη να τερματιστεί ο πόλεμος - αλλά έδειξε ότι η Ουάσινγκτον δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Πρέπει να καθορίσουμε πολύ γρήγορα τώρα, και μιλάω για θέμα ημερών, αν αυτό είναι εφικτό ή όχι», δήλωσε ο Ρούμπιο για την ειρήνη στην Ουκρανία πριν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

Στο μπρα ντε φερ συμμετέχει και το Κρεμλίνο, με τον εκπρόσωπό του Ντμίτρι Πεσκόφ να επιμένει ότι «δεν έχουν προγραμματιστεί επαφές για αυτή την εβδομάδα, αλλά, από την άλλη πλευρά, ότι οι καθιερωμένες επαφές μας επιτρέπουν να συμφωνήσουμε πολύ, πολύ γρήγορα σε μια τέτοια συζήτηση, αν χρειαστεί».

Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό περιθώριο για μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Αλλά ο χρόνος και η υπομονή στην Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται να εξαντλούνται με γοργούς ρυθμούς.

Πηγή: skai.gr

