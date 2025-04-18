Bloomberg: Το σχέδιο των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία - Κατεχόμενα εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο και χαλάρωση των κυρώσεων

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν στους συμμάχους τους προτάσεις για να καταστεί εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής όρων για τον τερματισμό των συγκρούσεων και τον μετριασμό των κυρώσεων κατά της Μόσχας σε περίπτωση διαρκούς κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η πρόταση αυτή έρχεται παρά το ότι νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποσυρθεί από τις προσπάθειες εντός ημερών, εάν δεν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέιντ Βανς δήλωσε ωστόσο την Παρασκευή στη Ρώμη - όπου συναντάται με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι - ότι είναι «αισιόδοξος» για τις πιθανότητες να τερματιστεί ο πόλεμος.

Το περίγραμμα του αμερικανικού σχεδίου μοιράστηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Παρίσι την Πέμπτη, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν γνώση του ζητήματος.

Η πρόταση θα παγώσει ουσιαστικά τον πόλεμο, με τα ουκρανικά εδάφη που τώρα κατέχονται από τη Ρωσία να παραμένουν υπό τον έλεγχο της Μόσχας, είπαν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου. Οι φιλοδοξίες του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ θα βρίσκονταν επίσης εκτός συζήτησης. Οι πηγές του Bloomberg αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι συνομιλίες στο Παρίσι περιελάμβαναν συνάντηση μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και συζητήσεις μεταξύ του Ρούμπιο και συμβούλων εθνικής ασφάλειας και διαπραγματευτών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι θέλουν να εξασφαλίσουν μια πλήρη κατάπαυση του πυρός εντός εβδομάδων, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Οι σύμμαχοι θα συναντηθούν εκ νέου στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι τα σχέδια, τα οποία πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω με το Κίεβο, δεν θα ισοδυναμούσαν με οριστική διευθέτηση και ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν θα αναγνώριζαν τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά. Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι συνομιλίες θα ήταν άνευ αντικειμένου εάν το Κρεμλίνο δεν συμφωνούσε να σταματήσει τις μάχες και ότι η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα έχει μόνιμη διάρκεια, είναι απαραίτητη.

Την Παρασκευή, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν αποτελούν παράλογη επιθυμία της Ουκρανίας, αλλά ότι οι διαπραγματευτές μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο εξειδίκευσης. «Κάθε κυρίαρχο έθνος στη Γη έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να συνάψει όποιες συμφωνίες θέλει σε διμερή βάση με διάφορες χώρες», σημείωσε.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρούμπιο με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ «θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και έχουν πλέον παρουσιάσει σε όλα τα μέρη τα περιγράμματα μιας διαρκούς και μόνιμης ειρήνης».

Το Κίεβο έχει ήδη συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και η θέση του είναι ότι η Μόσχα πρέπει να συμφωνήσει επίσης σε αυτή πριν συζητήσει άλλα θέματα, δήλωσε πηγή με γνώση του ζητήματος. Στο Παρίσι, το καθήκον της ουκρανικής αντιπροσωπείας ήταν να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται η όποια κατάπαυση του πυρός, καθώς και ένα ειρηνευτικό απόσπασμα, δήλωσε η ίδια πηγή του πρακτορείου.

Στο μεταξύ, μετά τις απειλές Ρούμπιο περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το Κρεμλίνο απάντησε πως «υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες σχετικά με μια ενδεχόμενη ειρηνική διευθέτηση», όμως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ «είναι περίπλοκες». «Οι επαφές είναι ιδιαιτέρως περίπλοκες, διότι, όπως είναι φυσικό, το θέμα δεν είναι εύκολο» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Η Ρωσία έχει δεσμευτεί στην επίλυση αυτής της σύρραξης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά της και είναι ανοικτή στον διάλογο. Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποσυρθούν από την αναζήτηση μιας ειρηνικής διευθέτησης στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην Ουάσιγκτον. «Πιστεύουμε ότι κάποια πρόοδος μπορεί ήδη να σημειωθεί» σημείωσε ο Πεσκόφ, επικαλούμενος ένα προσωρινό μορατόριουμ σχετικά με τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, αν και, όπως είπε, η Ουκρανία δεν το υιοθέτησε. «Εντούτοις, κάποια πρόοδος έχει ήδη επιτευχθεί, όμως, φυσικά, υπάρχουν πολλές περίπλοκες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν».

Πηγή: skai.gr

