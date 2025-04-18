Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν τις προσπάθειας μεσολάβησης για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας εντός των ημερών, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, δήλωσε την Παρασκευή από το Παρίσι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο, μιλώντας μετά τη συνάντηση με Ευρωπαίους και Ουκρανούς ηγέτες, είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για μια συμφωνία, αλλά έχει πολλές άλλες προτεραιότητες σε όλο τον κόσμο και ότι θέλει να προχωρήσει [σ.σ. στις άλλες υποθέσεις], εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις προόδου.

«Πρέπει να προσδιορίσουμε τις επόμενες ημέρες εάν (η ειρήνη) είναι εφικτή ή όχι» και «εάν δεν είναι δυνατή, πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο», διότι «οι ΗΠΑ έχουν άλλες προτεραιότητες» δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θα μπορούσαν «να βοηθήσουν να προχωρήσουν τα πράγματα και να μας φέρουν πιο κοντά σε μια επίλυση» της ουκρανικής σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία μπορούν να μας βοηθήσουν, να προχωρήσουν τα πράγματα και να μας φέρουν πιο κοντά σε μια επίλυση. Βρήκα τις ιδέες τους πολύ χρήσιμες και εποικοδομητικές» δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον από το Παρίσι.

Συμφωνία με ΗΠΑ για ουκρανικά ορυκτά

Εν τω μεταξύ χθες η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπεγράφη μια πρώτη συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για τα ουκρανικά ορυκτά.

Την ανακοίνωση έκανε μέσω Χ η υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας λέγοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Η Γιούλια Σβιρυντένκο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες μέσα από το “Χ”. Η ανάρτησή της περιλάμβανε φωτογραφίες της ίδιας και του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι υπέγραψαν ξεχωριστά.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025

Η υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας έρχεται μετά το επεισόδιο στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς.

Από τότε Ουκρανοί αξιωματούχοι εργάστηκαν για να αποκαταστήσουν τους δεσμούς με τον Λευκό Οίκο, αναγνωρίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Η συμφωνία για τα ορυκτά είναι μέρος αυτής της προσπάθειας, ανέφεραν αξιωματούχοι στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ είπε ότι η ίδια η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, αν και η ουκρανική πλευρά δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε αναμένεται να συνάψει την πλήρη συμφωνία.

Ουκρανική αντιπροσωπεία ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για συνομιλίες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν μια νέα, πιο επεκτατική συμφωνία. Συμφωνήθηκε ένα αρχικό σύμφωνο πλαίσιο, αλλά δεν υπογράφηκε ποτέ.

«Έχουμε μια συμφωνία για τα ορυκτά, η οποία υποθέτω ότι θα υπογραφεί την Πέμπτη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο νωρίτερα.

«Εργαζόμαστε ακόμη για τις λεπτομέρειες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, που καθόταν δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας ότι η υπογραφή μπορεί να γίνει μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

«Είναι ουσιαστικά αυτό που είχαμε συμφωνήσει στο παρελθόν» είπε. «Όταν ο πρόεδρος ήταν εδώ, είχαμε ένα μνημόνιο κατανόησης. Πήγαμε κατευθείαν στη μεγάλη υπόθεση και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία 80 σελίδων και αυτό θα υπογράψουμε».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να υπογράψουν το μνημόνιο διαδικτυακά.

«Αυτό είναι ένα μνημόνιο προθέσεων. Και έχουμε θετικές, εποικοδομητικές προθέσεις» είπε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πλευρά είχε κάνει την προσφορά να υπογράψει το μνημόνιο πριν από τη συνολική συμφωνία, η οποία θα απαιτούσε επικύρωση από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας.

The Ukrainian government has published the text of a memorandum on a rare earth metals deal with the United States.



It outlines an economic partnership between Washington and Kyiv and the creation of an investment fund for Ukraine’s reconstruction. pic.twitter.com/IXDIn1rWhQ — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2025

