Ο Guardian αποκάλυψε το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης που θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ για τη συμφωνία ορυκτών. Ειδικότερα, το προσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού επενδυτικού ταμείου μεταξύ των δύο χωρών και αναγνωρίζει τη «σημαντική οικονομική και υλική υποστήριξη» που έχει παράσχει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Δεν διευκρινίζεται αν τα κέρδη από τις μελλοντικές επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για την «επιστροφή» στις ΗΠΑ της προηγούμενης στρατιωτικής βοήθειας που δόθηκε επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία «χρωστά» στις ΗΠΑ τουλάχιστον 300 δισ. δολάρια. Ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη μεριά του υποστηρίζει ότι οι παραδόσεις όπλων ήταν στο πλαίσιο εγκεκριμένης από το Κογκρέσο επιχορήγησης, όχι σε μορφή δανείου, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να επιστραφούν. Το προσχέδιο προσθέτει ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να πληρώσει για μελλοντική στρατιωτική βοήθεια από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το πλήρες κείμενο του αμερικανο-ουκρανικού μνημονίου προθέσεων για τη συμφωνία για τα ορυκτά:

Μνημόνιο προθέσεων μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της κυβέρνησης της Ουκρανίας για την οριστικοποίηση της επίσημης συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση και το επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν παράσχει σημαντική οικονομική και υλική υποστήριξη στην Ουκρανία από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμερικανικός λαός επιθυμεί να επενδύσει μαζί με τον ουκρανικό λαό σε μια ελεύθερη, κυρίαρχη και ασφαλή Ουκρανία,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επιθυμούν μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και μια διαρκή εταιρική σχέση μεταξύ των δύο λαών και κυβερνήσεών τους,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία αναγνωρίζουν τη συμβολή της Ουκρανίας στην ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας με την εθελοντική παραίτηση από το τρίτο μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων στον κόσμο,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία προτίθενται να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης στο πλαίσιο μιας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο λαών και κυβερνήσεων,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία διεξήγαγαν εξαιρετικά παραγωγικές συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, στις 11-12 Απριλίου 2025, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας για τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου ανασυγκρότησης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ σέβονται την πρόθεση της Ουκρανίας να αποφύγει κατά τη σύνταξη της συμφωνίας συγκρούσεις με τις υποχρεώσεις της Ουκρανίας στο πλαίσιο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή με συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους επίσημους πιστωτές

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την επιφύλαξη των υπόλοιπων πολιτικών ή νομικών διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Σμίχαλ θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την εβδομάδα της 21ης Απριλίου 2025, για να συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Μπέσεντ και να παράσχει υποστήριξη υψηλού επιπέδου για την ολοκλήρωση των τεχνικών συζητήσεων σχετικά με τους όρους μιας συμφωνίας για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ανασυγκρότησης. Οι διαπραγματευτικές ομάδες αναμένεται να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο έως τις 26 Απριλίου 2025, με στόχο την ολοκλήρωση των συζητήσεων έως την ημερομηνία αυτή και την υπογραφή το συντομότερο δυνατό - και

Ως εκ τούτου, όπως αποδεικνύεται από τις υπογραφές παρακάτω, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνάπτουν το παρόν μνημόνιο προθέσεων για την ταχεία ολοκλήρωση των απαραίτητων εγγράφων προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τη σύναψη οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ του αμερικανικού και του ουκρανικού λαού και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ανασυγκρότησης.

Το παρόν μνημόνιο προθέσεων μπορεί να υπογραφεί σε δύο ή περισσότερα αντίγραφα, καθένα από τα οποία θεωρείται ως πρωτότυπο και όλα μαζί ως μία πράξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.