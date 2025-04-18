Πεσκόφ σε Ρούμπιο για Ουκρανία: Υπάρχει πρόοδος, αλλά οι συζητήσεις είναι περίπλοκες

Μετά τις απειλές Ρούμπιο περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το Κρεμλίνο απάντησε πως «υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες σχετικά με μια ενδεχόμενη ειρηνική διευθέτηση», όμως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ «είναι περίπλοκες».

«Οι επαφές είναι ιδιαιτέρως περίπλοκες, διότι, όπως είναι φυσικό, το θέμα δεν είναι εύκολο» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία έχει δεσμευτεί στην επίλυση αυτής της σύρραξης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά της και είναι ανοικτή στον διάλογο. Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Νωρίτερα, από το Παρίσι, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποσυρθεί από τις προσπάθειες εντός ημερών, εάν δεν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποσυρθούν από την αναζήτηση μιας ειρηνικής διευθέτησης στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην Ουάσιγκτον.

«Πιστεύουμε ότι κάποια πρόοδος μπορεί ήδη να σημειωθεί» σημείωσε ο Πεσκόφ, επικαλούμενος ένα προσωρινό μορατόριουμ σχετικά με τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, αν και, όπως είπε, η Ουκρανία δεν το υιοθέτησε.

«Εντούτοις, κάποια πρόοδος έχει ήδη επιτευχθεί, όμως, φυσικά, υπάρχουν πολλές περίπλοκες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν».

«Εξέπνευσε» η διαταγή Πούτιν να μην πλήττονται ουκρανικές υποδομές ενέργειας

Η διαταγή που δόθηκε τη 18η Μαρτίου από τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσουν για διάστημα 30 ημερών τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία «έληξε», ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Ο μήνας της προσωρινής αναστολής έχει στην πραγματικότητα εκπνεύσει. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν άλλες οδηγίες εκ μέρους του ανώτατου διοικητή, του προέδρου Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης, απαντώντας σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Με αυτόν τον τρόπο, επικύρωσε, από ρωσικής πλευράς, το τέλος αυτού του εύθραυστου μορατόριουμ, το οποίο Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι παραβίαζαν, χαιρετίζοντας, εντούτοις, αυτήν τη μερική εκεχειρία ως «μια κάποια πρόοδο» στον δρόμο προς μια διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν είχε ανακοινώσει τη 18η Μαρτίου ότι διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, έπειτα από μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών για ένα διάστημα 30 ημερών.

Λίγες ημέρες μετά, οι ΗΠΑ ανακοίνωναν ότι είχαν επιτύχει μια συμφωνία για το θέμα με τη Ρωσία, από τη μία πλευρά και την Ουκρανία από την άλλη.

Μια κάποια αβεβαιότητα επικρατούσε εντούτοις σχετικά με την πραγματική ημερομηνία της έναρξης, της λήξης, όπως και των προϋποθέσεών της. Και το Κίεβο, όπως η Μόσχα, αλληλοκατηγορούνταν σχεδόν καθημερινά για την παραβίασή της.

Πηγή: skai.gr

