Στάρμερ και Τραμπ συζήτησαν για εμπόριο, Ουκρανία και Ιράν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν το εμπόριο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, με τον Στάρμερ να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στο ελεύθερο και ανοικτό εμπόριο και τη σημασία της προστασίας του εθνικού συμφέροντος, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στην Ουκρανία, το Ιράν και την πρόσφατη δράση κατά των Χούθι στην Υεμένη, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

