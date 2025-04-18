Συρία: Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος στη Δαμασκό, πρώτη επίσκεψη σε 16 χρόνια

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς συνάντησε σήμερα τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα στη Δαμασκό, στην πρώτη επίσκεψή του στη Συρία τα τελευταία 16 χρόνια.

Σύμφωνα συριακή κυβερνητική πηγή, η επίσκεψη αυτή έχει ως στόχο να συζητηθούν τρόποι ενίσχυσης των συροπαλαιστινιακών σχέσεων και "απειλές" που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), 560.000 Παλαιστίνιοι κατοικούσαν στη Συρία πριν ξεσπάσει η σύγκρουση στη χώρα το 2011. Σήμερα εκτιμάται ότι ο αριθμός τους ανέρχεται σε 438.000, εκ των οποίων ποσοστό μεγαλύτερου του 40% εκτοπίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου (2011-2023).

Η τελευταία επίσκεψη του Αμπάς στη Δαμασκό ήταν το 2009, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από έναν συνασπισμό ισλαμιστικών οργανώσεων ανταρτών του οποίου ηγείτο ο Σάρα.

Οι Αμπάς και Σάρα συναντήθηκαν πρώτη φορά τον Μάρτιο στο περιθώριο μιας αραβικής συνόδου κορυφής στο Κάιρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

