Οι ΗΠΑ ανησυχούν για την αυξανόμενη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες "ανησυχούν βαθύτατα" από τις αναφορές για αύξηση της βίας από Ισραηλινούς εξτρεμιστές εποίκους κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ, μετά τις φωτιές που έβαλαν Εβραίοι έποικοι σε αυτοκίνητα στα περίχωρα της Ραμάλας.

Ο Μίλερ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφή την ανησυχία τους αυτή στην ισραηλινή κυβέρνηση και είναι καθήκον των αρχών να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και για να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

