Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Βίντεο με τη στιγμή που η Χαμάς καταστρέφει ένα ισραηλινό τανκ, σκοτώνοντας στρατιώτες των IDF

Στο βίντεο διακρίνεται το ισραηλινό άρμα μάχης, και τέσσερα άτομα που φέρεται να είναι στρατιώτες των IDF, ενώ κατόπιν σημειώνεται μια ισχυρότατη έκρηξη

Γάζα: Η στιγμή που η Χαμάς καταστρέφει ένα ισραηλινό τανκς, σκοτώνοντας στρατιώτες των IDF

Πλάνα από την καταστροφή ενός ισραηλινού τανκς Merkava και τη δολοφονία 4 στρατιωτών των IDF με έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δημοσίευσαν τη Δευτέρα οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ στο πλαίσιο του πολέμου της προπαγάνδας. 

Όπως υποστηρίζουν οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία αλ-Κασασίμπ στο στρατόπεδο της Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα.

Στο βίντεο διακρίνεται το ισραηλινό άρμα μάχης, και τέσσερα άτομα που φέρεται να είναι στρατιώτες των IDF, ενώ κατόπιν σημειώνεται μια ισχυρότατη έκρηξη.

Οι Ταξιαρχίες Ιζ αντ-Ντιν αλ-Κασάμ είναι η στρατιωτική πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, η οποία πήρε το όνομά της από τον Σεΐχη Ιζαντίν αλ-Κασάμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Τανκς IDF
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark