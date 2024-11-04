Πλάνα από την καταστροφή ενός ισραηλινού τανκς Merkava και τη δολοφονία 4 στρατιωτών των IDF με έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δημοσίευσαν τη Δευτέρα οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ στο πλαίσιο του πολέμου της προπαγάνδας.



Όπως υποστηρίζουν οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία αλ-Κασασίμπ στο στρατόπεδο της Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα.

Στο βίντεο διακρίνεται το ισραηλινό άρμα μάχης, και τέσσερα άτομα που φέρεται να είναι στρατιώτες των IDF, ενώ κατόπιν σημειώνεται μια ισχυρότατη έκρηξη.



Οι Ταξιαρχίες Ιζ αντ-Ντιν αλ-Κασάμ είναι η στρατιωτική πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, η οποία πήρε το όνομά της από τον Σεΐχη Ιζαντίν αλ-Κασάμ.

⚡️BREAKING Al-Qassam Brigades:



Targeting 4 occupation soldiers and a Merkava with powerful IED in Al-Qasasib neighborhood, Jabalia camp, north of the Gaza Strip, last Saturday. pic.twitter.com/11bZJBBRUR — Warfare Analysis (@warfareanalysis) November 4, 2024

Πηγή: skai.gr

