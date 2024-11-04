Ο Ζελένσκι λέει ότι 11.000 βορειοκορεάτες αναπτύχθηκαν στο Κουρσκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για να υποστηρίξουν τα στρατεύματα του Κρεμλίνου στην προσπάθειά τους να εκδιώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις που εξακολουθούν να ελέγχουν εδάφη μετά την αιφνιδιαστική εισβολή τους τον περασμένο Αύγουστο.

«Υπάρχουν ήδη 11.000 στην περιφέρεια Κουρσκ. Βλέπουμε αύξηση του αριθμού των Βορειοκορεατών, όχι όμως και της αντίδρασης των εταίρων μας» στη Δύση, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

