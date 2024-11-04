Λίβανος: Ισχυρές εκρήξεις σε κοινότητα κοντά στα σύνορα

Εικόνες των οποίων την αυθεντικότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) καταγράφουν διαδοχικές εκρήξεις σε κοινότητα του Λιβάνου κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, όπου εκατοντάδες σπίτια έχουν καταστραφεί από τον ισραηλινό στρατό, όπως καταγγέλλει τοπικός αξιωματούχος.

Εναέριες λήψεις που δημοσιοποιήθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων δείχνουν την ανατίναξη περισσότερων από δώδεκα κτιρίων στην κοινότητα Μέις ελ Ζαμπάλ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Πυκνές στήλες καπνού υψώνονται στον ουρανό, μαρτυρώντας την ισχύ των εκρήξεων.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, ανάλογες σκηνές καταγράφηκαν σε εναέριες λήψεις από πολλές παραμεθόριες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της Μαϊμπίμπ κοντά στην Μέις ελ Ζαμπάλ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι θέλει να εξουδετερώσει τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ και να την απωθήσει μακριά από τα σύνορά του, ώστε να επιτρέψει την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων παραμεθόριων περιοχών στον βορρά, οι οποίοι είχαν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των επιθέσεων από τον νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό ότι ακολουθεί πολιτική «καμένης γης» στην προσπάθειά του να δημιουργήσει «νεκρή ζώνη» στα σύνορα.

Το βίντεο από τη Μέις ελ Ζαμπάλ δείχνει τεράστιες εκρήξεις κοντά σε νοσοκομείο, το οποίο είχε εκκενωθεί, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Άμπντελ-Μονίμ Σουκέρ. «Το 70% της Μέις ελ Ζαμπάλ έχει καταστραφεί», είπε στο AFP, επισημαίνοντας ότι είχε περίπου 1.200 σπίτια. «Στόχος του ισραηλινού εχθρού είναι η συστηματική καταστροφή» της κοινότητας, τόνισε. Ο κοινοτάρχης ανέφερε ότι η Μέις ελ Ζαμπάλ έχει ερημώσει και μόλις τέσσερις κάτοικοι, ηλικίας 85-90 ετών, παραμένουν εκεί και περιμένουν να απομακρυνθούν από τον Ερυθρό Σταυρό και τον λιβανέζικο στρατό.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναζίμπ Μικάτι κατήγγειλε τα ισραηλινά «εγκλήματα» που έχουν σκορπίσει «τον θάνατο και την καταστροφή».

Στα τέλη Οκτωβρίου, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA) του Λιβάνου ανέφερε ότι σχεδόν καθημερινά ο ισραηλινός στρατός ανατίναζε σπίτια σε επτά παραμεθόριες κοινότητες.

Στις 26 Οκτωβρίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν «400 τόνους εκρηκτικών» για να καταστρέψουν «σήραγγα» στην οποία η Χεζμπολάχ έκρυβε «αντιαρματικούς πυραύλους» και «ρουκέτες» στην παραμεθόρια κοινότητα Αντέισα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.