Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν drone και βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως χθες Πέμπτη αεροσκάφος του κατέστρεψε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) που είχαν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ενώ δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατέστρεψαν δυο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBMs) που είχαν εκτοξευτεί προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού», διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), μέσω X (του πρώην Twitter).

Κρίθηκε ότι τα όπλα αυτά «ήγειραν άμεση απειλή για εμπορικά πλοία και σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», πρόσθεσε η CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

