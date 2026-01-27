Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε την Τρίτη ότι «το Ισραήλ δεν θα υπήρχε» χωρίς τη δική του κυβέρνηση και τα πλήγματα που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν πέρυσι.

Ο Τραμπ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό WABC, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει μια «μεγάλη αρμάδα» προς το Ιράν, λέγοντας ότι είναι μεγαλύτερη από τον στολίσκο που είχε αναχαιτίσει σκάφη τα οποία έφευγαν από τη Βενεζουέλα. Τόνισε επίσης ότι «ελπίζουμε να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «χαιρόταν να δει» τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να πετυχαίνει και να «κάνει τη Νέα Υόρκη επιτυχημένη». Πρόσθεσε ότι ο Μαμντάνι διαθέτει «πολύ καλή προσωπικότητα και σημαντικά προσόντα», υποστήριξε όμως ότι έχει «πολιτικές και αντιλήψεις που δεν έχουν λειτουργήσει».



Πηγή: skai.gr

