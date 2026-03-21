Οι ΗΠΑ αίρουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, οπως μεταδίδει το Sky News.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει την παράδοση και πώληση αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο Ιράν για 30 ημέρες, με την ελπίδα να αναχαιτιστεί η απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας, την οποία έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι το μέτρο είναι «προσαρμοσμένο» και «προσωρινό» και «επιτρέπει την πώληση του ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένο στα δεξαμενόπλοια».

«Αποδεσμεύοντας προσωρινά αυτές τις προμήθειες, οι ΗΠΑ θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών, εξηγώντας πως το μέτρο αποσκοπεί στη χαλάρωση των πρόσκαιρων πιέσεων που έχουν προκληθεί λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα βαρέλια ιρανικού πετρελαίου σε βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να διατηρήσουμε τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο καθώς συνεχίζουμε την επιχείρηση "Επική Οργή"», συμπλήρωσε ο Μπέσεντ.

Όπως αναφέρει το CNN, η ποσότητα αυτή είναι αρκετή για να ικανοποιήσει ολόκληρη τη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως για περίπου μιάμιση ημέρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως, μιλώντας την Πέμπτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «τις επόμενες ημέρες οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη μέσα σε πλοία στη θάλασσα», ενώ από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου του Ιράν, Σαμάν Γοντοσί, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει πλεόνασμα αργού για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών».

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, καθώς και τα πολυάριθμα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, έχουν προκαλέσει άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

