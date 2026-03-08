Νέο κάλεσμα Νετανιάχου στους Ιρανούς να «ξεσηκωθούν» κατά του καθεστώτος

Νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, καλώντας τον να υψώσει ανάστημα στο καθεστώς της Τεχεράνης απηύθυνε την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με βιντεοσκοπημένου μηνύματός του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X

Συνοδευόμενο από κινηματογραφική μουσική και πλάνα με πλήθη να στέκονται ενωμένα, κρατώντας τη σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο του Ιράν και τη σημαία του Ισραήλ, ο Νετανιάχου λέει ότι η χώρα του επιδιώκει να «απελευθερώσει το Ιράν... από τον ζυγό της τυραννίας».

Προσθέτει ότι τελικά εναπόκειται στους Ιρανούς να «ξεσηκωθούν» για να δώσουν τη χαριστική βολή στο καθεστώς. «Πιστεύω ότι, αν υψώσετε ανάστημα τη στιγμή της αλήθειας, δεν θα αργήσει η ημέρα που το Ισραήλ και το Ιράν θα ξαναγίνουν γενναίοι φίλοι», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

پیام نخست وزیر نتانیاهو به مردم شجاع ایران:



ما نمی‌خواهیم ایران را تقسیم کنیم، ما می‌خواهیم ایران را از زیر بار استبداد آزاد کنیم.pic.twitter.com/m1mp3sam5C — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) March 8, 2026

Αξιωματούχοι του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου, έχουν δηλώσει δημόσια ότι ελπίζουν πως η συνεχιζόμενη σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.