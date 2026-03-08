Μακρόν προς Ιράν: Σταματήστε τις επιθέσεις και ανοίξτε το Στενό του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζέσκιαν.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μακρόν τόνισε ότι είναι αναγκαίο το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στις χώρες της περιοχής.

Παράλληλα, ζήτησε ελεύθερη κι ασφαλή ναυσιπλοΐα με άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ο Γάλλος ηγέτης επανέλαβε, εκτός των άλλων, ότι η ασφάλεια και η επαναπατρισμός του ζευγαριού Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί, που είχε φυλακιστεί και βρίσκεται τώρα στο προαύλιο της Γαλλικής Πρεσβείας, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Επιπλέον, εξέφρασε τις ανησυχίες της Γαλλίας για τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν και για το σύνολο των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων του στην περιοχή.

Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφή, σύμφωνα με τον Μακρόν.

