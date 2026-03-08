Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακρόν προς Ιράν: Σταματήστε άμεσα τις επιθέσεις και ανοίξτε το Στενό του Ορμούζ

Ο Μακρόν ζητά από το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Μακρόν προς Ιράν: Σταματήστε τις επιθέσεις και ανοίξτε το Στενό του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζέσκιαν.

Διαβάστε εδώ τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μακρόν τόνισε ότι είναι αναγκαίο το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στις χώρες της περιοχής.

Παράλληλα, ζήτησε ελεύθερη κι ασφαλή ναυσιπλοΐα με άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ο Γάλλος ηγέτης επανέλαβε, εκτός των άλλων, ότι η ασφάλεια και η επαναπατρισμός του ζευγαριού Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί, που είχε φυλακιστεί και βρίσκεται τώρα στο προαύλιο της Γαλλικής Πρεσβείας, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Επιπλέον, εξέφρασε τις ανησυχίες της Γαλλίας για τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν και για το σύνολο των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων του στην περιοχή.

Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφή, σύμφωνα με τον Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Μασούντ Πεζεσκιάν Εμανουέλ Μακρόν Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark