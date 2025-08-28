Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία θα ξεκινήσουν τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας που θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Η τριάδα, γνωστή ως E3, συναντήθηκε με το Ιράν την περασμένη Τρίτη σε μια προσπάθεια να αναβιώσει τη διπλωματία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, προτού χάσουν τη δυνατότητα στα μέσα Οκτωβρίου να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, οι οποίες είχαν αρθεί βάσει της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις.

Αυτές οι συνομιλίες δεν απέφεραν επαρκώς απτές δεσμεύσεις από το Ιράν. Η E3 αποφάσισε τώρα να ενεργοποιήσει τη λεγόμενη επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, μετά από κατηγορίες ότι το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία του 2015 που είχε ως στόχο να αποτρέψει την Τεχεράνη από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Η E3, της οποίας οι υπουργοί ενημέρωσαν τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για την απόφασή τους την Τετάρτη, θα διαβιβάσει επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αργότερα την Πέμπτη.

Ελπίζουν ότι η κίνηση αυτή θα ωθήσει την Τεχεράνη να αναλάβει δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα εντός 30 ημερών, οι οποίες θα τους πείσουν να αναβάλουν την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει προηγουμένως για «σκληρή απάντηση» σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων. Οι συνομιλίες μεταξύ της E3 και του Ιράν είναι τεταμένες, καθώς η Τεχεράνη είναι εξοργισμένη για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών της τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η διαδικασία του ΟΗΕ διαρκεί 30 ημέρες προτού αποκατασταθούν οι κυρώσεις που θα καλύπτουν τον χρηματοπιστωτικό, τραπεζικό, υδρογονάνθρακες και αμυντικό τομέα του Ιράν.

Η E3 είχε προσφερθεί να καθυστερήσει την επαναφορά των κυρώσεων για έως και έξι μήνες, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή σοβαρών διαπραγματεύσεων, εάν το Ιράν επαναλάβει τις πλήρεις επιθεωρήσεις του ΟΗΕ - οι οποίες θα επιδιώξουν επίσης να εξηγήσουν το μεγάλο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί από τις επιθέσεις του Ιουνίου - και ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπάντι, δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ στην κρατική τηλεόραση ότι εάν ενεργοποιηθεί η επαναφορά των πυρηνικών όπλων, η αλληλεπίδραση με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «θα επηρεαστεί πλήρως και θα σταματήσει».

«Έχουμε πει στην E3 ότι αν συμβεί αυτό, η Ευρώπη, στην πραγματικότητα, θα απομακρυνθεί από τη διπλωματική αρένα και τον διάλογο με το Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα διεξάγει τότε συζητήσεις μόνο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο σε ποσοστό σχάσιμης καθαρότητας έως και 60%, ένα μικρό βήμα από το περίπου 90% της καθαρότητας για όπλα. Η παραγωγή ενός όπλου στην πραγματικότητα θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο, ωστόσο, και η ΔΟΑΕ έχει δηλώσει ότι, ενώ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι απολύτως ειρηνικό, δεν έχει καμία αξιόπιστη ένδειξη για ένα συντονισμένο έργο όπλων.

