Σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα που δημιούργησαν δηλώσεις του περί κινδύνου παρέμβασης του ΔΝΤ στη Γαλλία, εάν δεν ψηφισθεί ο προϋπολογισμός, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, ανασκεύασε σήμερα, Πέμπτη, λέγοντας ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ενώ η χώρα προετοιμάζεται για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, ο Λομπάρ είπε επίσης ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση της γαλλικής οικονομίας.
Ο Λομπάρ, μιλώντας σε εκδήλωση της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης της Γαλλίας που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των γαλλικών επιχειρήσεων, δήλωσε ακόμη ότι η Γαλλία θα επιτύχει τον στόχο για το δημόσιο έλλειμμα το 2025.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε την προηγούμενη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.