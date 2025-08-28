Σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα που δημιούργησαν δηλώσεις του περί κινδύνου παρέμβασης του ΔΝΤ στη Γαλλία, εάν δεν ψηφισθεί ο προϋπολογισμός, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, ανασκεύασε σήμερα, Πέμπτη, λέγοντας ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ενώ η χώρα προετοιμάζεται για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, ο Λομπάρ είπε επίσης ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση της γαλλικής οικονομίας.

Ο Λομπάρ, μιλώντας σε εκδήλωση της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης της Γαλλίας που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των γαλλικών επιχειρήσεων, δήλωσε ακόμη ότι η Γαλλία θα επιτύχει τον στόχο για το δημόσιο έλλειμμα το 2025.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε την προηγούμενη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό.

