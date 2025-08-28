Σε μια προσπάθεια να αμβλύνει την ένταση που προκάλεσαν αναφορές των υπηρεσιών ασφαλείας της Δανίας ότι Αμερικανοί πολίτες εμπλέκονται σε μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία, ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ στη σκανδιναβική χώρα δήλωσε ότι η Γροιλανδία έχει το δικαίωμα να καθορίζει το μέλλον της.

Ο επιτετραμμένος Μαρκ Στροχ συναντήθηκε με Δανούς και Γροιλανδούς αξιωματούχους στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη, αφότου η Κοπεγχάγη τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις για το ρεπορτάζ του δανέζικου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου DR, το οποίο ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί που έχουν δεσμούς με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι ύποπτοι για ενέργειες που ενθαρρύνουν την απόσχιση της Γροιλανδίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε σε ανακοίνωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αργά την Τετάρτη ότι ο Στροχ είχε μια «παραγωγική συζήτηση» με τους Δανούς αξιωματούχους και επανέλαβε τη δέσμευση της Ουάσινγκτον για ισχυρούς δεσμούς τόσο με τη Δανία όσο και με τη Γροιλανδία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας να καθορίζει το μέλλον του», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν ελέγχει ούτε κατευθύνει τις ενέργειες πολιτών και αρνήθηκε να σχολιάσει θέματα πληροφοριών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας για στρατηγικούς λόγους και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, μιλώντας στο δίκτυο DR σχολίασε: «Είμαστε εταίρος, είμαστε σύμμαχος και αναμένουμε ότι θα ισχύουν οι διπλωματικοί κανόνες του παιχνιδιού. Αναμένουμε ότι θα γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο και η κυριαρχία».



Πηγή: skai.gr

