Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε ένα μικρό ρωσικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε πυραύλους στη Θάλασσα του Αζόφ, προκαλώντας ζημιές, δήλωσε η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών την Πέμπτη.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, ένα ρωσικό πυραυλοφόρο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στην πιθανή ζώνη εκτόξευσης πυραύλων Kalibr στον κόλπο Temryuk, υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή μάχης», ανέφερε η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στο Telegram όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.