Ιρλανδία: Η ΕΕ θα «αντεπεξέλθει στην καταιγίδα» των αμερικανικών δασμών

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του και η Ευρωπαϊκή Ένωση «θα αντεπεξέλθουν στην καταιγίδα» που προκάλεσαν οι τελωνειακοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, όμως εκτιμά πως «οι διαπραγματεύσεις είναι ο δρόμος που προκρίνεται».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η επιβολή τελωνειακών δασμών από τις ΗΠΑ θα έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Μάρτιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού στο Δουβλίνο με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης Μάικλ ΜακΓκράθ.

Η Ιρλανδία βασίζεται στο εμπόριο με τις ΗΠΑ και τις αμερικανικές επενδύσεις, ιδίως στον κλάδο της τεχνολογίας και αυτοί οι νέοι δασμοί θα πιέσουν πολύ την οικονομία της, αν και ο σημαντικός φαρμακευτικός τομέας της προς το παρόν δεν έχει επηρεαστεί από τις ανακοινώσεις.

«Δεν βλέπουμε καμία δικαιολογία» στην επιβολή δασμών 20%, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα προϊόντα από την ΕΕ, είπε ο Μάρτιν.

«Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στους παράγοντες που μπορούμε να ελέγξουμε, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς μας και των επενδύσεων στις υποδομές», πρόσθεσε.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη και πρώην υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προετοιμαστεί για επιπλέον αντίμετρα προκειμένου να προστατεύσει τα ιρλανδικά συμφέροντα και τις επιχειρήσεις της χώρας, εάν οι συζητήσεις δεν καρποφορήσουν.

«Θέλουμε σημαντικές και ουσιώδεις διαπραγματεύσεις να λάβουν χώρα σύντομα, διότι η ΕΕ θα πρέπει να απαντήσει στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

