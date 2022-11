Οι... Dronebusters της Ουκρανίας - Αντί για φαντάσματα εξουδετερώνουν εχθρικά drones (φωτογραφία)

Μια ανάρτηση - εύστοχη χιουμοριστικά - έκανε στο Twitter το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας, παρουσιάζοντας τους... Dronebusters (κατά το Ghostbusters), την ειδική μονάδα του στρατού που - αντί για φαντάσματα - κυνηγά και εξουδετερώνει εχθρικά drones.

«Dronebusters. Ήρθαν για να σώσουν τον κόσμο» γράφει η λεζάντα της ανάρτησης, που συνοδεύει την φωτογραφία των επιβλητικών κυνηγών drones.

Dronebusters.

They're Here To Save The World pic.twitter.com/CjEFcXE1WW