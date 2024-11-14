Οι διορισμοί του Τραμπ και τα κενά στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Του Χριστόδουλου Αθανασάτου

Διαδικαστικές δυσκολίες στην άμεση προώθηση της πολιτικής ατζέντας του από το Κογκρέσο ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της επιλογής να στελεχώσει τη νέα Κυβέρνηση από τη δεξαμενή των εκλεγμένων αντιπροσώπων σε Βουλή και Γερουσία.

Ειδικότερα, ένας πρώτος «πονοκέφαλος» για τον Τραμπ αφορά κυρίως στην Ομοσπονδιακή Βουλή, όπου θα πρέπει να διεξαχθούν «ειδικές εκλογές» (special elections) για τις θέσεις που θα μείνουν κενές.

Ξεκινώντας από την κορυφή της ιεραρχίας, ο Τραμπ ήδη από τον Ιούλιο επέλεξε για αντιπρόεδρό του τον Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ήταν ένας εκλεγμένος Γερουσιαστής από το Οχάιο. Αντιστοίχως, πριν από λίγες ώρες, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος επιβεβαίωσε την ανάθεση του χαρτοφυλακίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο από τη Φλόριντα, με τη θητεία αμφοτέρων να ολοκληρώνεται το 2028.

Τι θα συμβεί σε αυτήν την περίπτωση και κατά πόσον δύναται να διαταραχθεί η πλειοψηφία των - πιθανότατα - 53 Ρεπουμπλικανών Γερουσιαστών;

Όπως εξηγεί σχετικό ρεπορτάζ του CBS, τόσο ο Κυβερνήτης Οχάιο, Μάικ ντε Ουάιν, όσο και ο Κυβερνήτης Φλόριδα, Ρον ντε Σάντις, έχουν την δυνατότητα, βάσει πολιτειακής νομοθεσίας, να ορίσουν αντικαταστάτες, χωρίς τον «βραχνά» πρόωρων εκλογών. Παρόλα αυτά, υπάρχει η υποσημείωση πως οι νέοι αυτοί Γερουσιαστές θα έχουν διασφαλισμένη θητεία διετίας και θα πρέπει να μπουν σε έκτακτη εκλογική διαδικασία το 2026, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν την εξαετία των προκατόχων τους το 2028.

Όσον αφορά στην Ομοσπονδιακή Βουλή, ο Τραμπ διόρισε ως Μόνιμη Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ τη Βουλευτή της 21ης Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Ελίζ Στέφανικ, ενώ προτείνει ως Γενικό Εισαγγελέα τον αμφιλεγόμενο Βουλευτή της 1ης Περιφέρειας της Φλόριντα, Ματ Γκατζ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο νόμος προβλέπει τη διεξαγωγή έκτακτων εκλογών, όμως αυτό που ανησυχεί τους Ρεπουμπλικανούς δεν είναι τόσο εάν οι νέοι υποψήφιοι θα επικρατήσουν - καθότι οι συσχετισμοί πολιτικών δυνάμεων στις περιφέρειες αυτές είναι συντριπτικά υπέρ τους - αλλά ο χρόνος που θα διεξαχθούν οι εκλογές.

Στη μεν Φλόριντα, ο Ρον ντε Σάντις, ακολουθώντας την αναγκαιότητα μιας ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, θα μπορούσε να ορίσει αυτήν την εκλογική μάχη στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Στη δε Νέα Υόρκη, υπάρχουν υποψίες ότι η Δημοκρατική Κυβερνήτης, Κάθυ Χόκουλ, θα μπορούσε να «παίξει με τον χρόνο» και να επιτρέψει την παρέλευση τριμήνου - που είναι και το μέγιστο χρονικό διάστημα - ούτως ώστε να αναδειχθεί ο αντικαταστάτης Βουλευτής της Στέφανικ, με αποτέλεσμα η θέση να μείνει κενή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και πιθανές άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις του Τραμπ να βρουν μπροστά τους επιπλέον εμπόδια.

Ασφαλώς, ρόλο σε όλα τα παραπάνω δεδομένα θα επιτελέσει και η τελική πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στην Ομοσπονδιακή Βουλή.

Μέχρι αυτήν την στιγμή, έχουν οριστικοποιηθεί οι 218 θέσεις, αλλά θεωρείται πως θα μπορούσαν να κερδίσουν τουλάχιστον άλλες τρεις, από τις 9 που παραμένουν ακόμη σε καθεστώς καταμέτρησης.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι απουσίες στη 1η Περιφέρεια της Φλόριντα και τη 21η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης θα στοίχιζαν λιγότερο, με τον Τραμπ να έχει τουλάχιστον μια διετία στην διάθεσή του κατά την οποία θα ελέγχει σίγουρα και τις δυο πτέρυγες του Κογκρέσου.



Πηγή: skai.gr

