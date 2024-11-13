Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ θα ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου όταν αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Edison Research, επιτρέποντάς του έτσι να προωθήσει την ατζέντα για μειώσεις φόρων και συρρίκνωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχουν τουλάχιστον τις 218 ψήφους που απαιτούνται για να ελέγξουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων των 435 εδρών, σύμφωνα με την πρόβλεψη. Είχαν ήδη εξασφαλίσει μια πλειοψηφία στη Γερουσία των ΗΠΑ με τουλάχιστον 52-48.

Το τρέχον Κογκρέσο αντιμετωπίζει προθεσμίες έως το τέλος του έτους για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης προκειμένου να αποφύγει το κλείσιμο τα Χριστούγεννα και να παρατείνει τη δανειοληπτική ικανότητα της Ουάσιγκτον.

Ένα πιθανό σενάριο είναι να περάσει προσωρινά μέτρα για να δώσει στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτά τα δύο ζητήματα όταν αναλάβει την εξουσία από την κυβέρνηση Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου. Το νέο Κογκρέσο συνέρχεται στις 3 Ιανουαρίου.

