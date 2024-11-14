Η πρεσβεία της Γερμανίας στην Μπανγκόκ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, προειδοποιώντας τους τουρίστες που σκοπεύουν να πάνε στο νησί Κο Φάνγκαν της νοτιοανατολικής Ταϊλάνδης για το Πάρτι της Πανσελήνου, αύριο Παρασκευή, εναντίον του κινδύνου να διαπραχθεί τρομοκρατική ενέργεια.

Η προειδοποίηση της διπλωματίας της Γερμανίας ακολούθησε πληροφορίες περί απειλής συγκεκριμένα για τους Ισραηλινούς που θα πάνε στο νησί για τη γιορτή αυτή, η οποία προσελκύει κάθε μήνα χιλιάδες τουρίστες.

Υπήρξαν τις τελευταίες ημέρες «ενδείξεις» για «πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες» με στόχο την εορταστική εκδήλωση ή άλλα μουσικά φεστιβάλ ή συγκεντρώσεις πολλών ξένων στην Ταϊλάνδη, εξήγησε.

Η γερμανική πρεσβεία παρότρυνε τους υπηκόους της χώρας να αποφύγουν το Πάρτι της Πανσελήνου και παρόμοιες συγκεντρώσεις κόσμου μέχρι νεοτέρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας διαβεβαίωσαν ότι το Κο Φάνγκαν είναι ασφαλές και χαρακτήρισαν αβάσιμες τις πληροφορίες περί απειλής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Bangkok Post. Πάντως η αστυνομία τόνισε πως παρ’ όλ’ αυτά, ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στο νησί.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα η Jerusalem Post, αναφέρθηκαν επίσης στην «απειλή», επικαλούμενα εσωτερικά έγγραφα της αστυνομίας της Ταϊλάνδης, ωθώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να εκδώσει κι αυτή ταξιδιωτική οδηγία.

Το Πάρτι της Πανσελήνου, που οργανώνεται στην παραλία Χαάντ Ριν (νότια) από τα χρόνια του 1980, προσελκύει ως ακόμα και 30.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο, υπό τους ήχους ηλεκτρονικής μουσικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

