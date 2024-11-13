Τον δικηγόρο και γερουσιαστή της Φλόριντα Ματ Γκατζ επέλεξε για επόμενο γενικό εισαγγελέα ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να ανακοινώσω ότι ο γερουσιαστής Matt Gaetz, από τη Φλόριντα, ορίζεται ως Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ο Matt είναι ένας βαθιά ταλαντούχος δικηγόρος, εκπαιδευμένος στο William & Mary College of Law, ο οποίος έχει διακριθεί στο Κογκρέσο μέσω της προσπάθειάς του στην επίτευξη της αναγκαίας μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης», συνέχισε.

Πηγή: skai.gr

