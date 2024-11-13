Τον δικηγόρο και γερουσιαστή της Φλόριντα Ματ Γκατζ επέλεξε για επόμενο γενικό εισαγγελέα ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
«Είναι μεγάλη μου τιμή να ανακοινώσω ότι ο γερουσιαστής Matt Gaetz, από τη Φλόριντα, ορίζεται ως Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
«Ο Matt είναι ένας βαθιά ταλαντούχος δικηγόρος, εκπαιδευμένος στο William & Mary College of Law, ο οποίος έχει διακριθεί στο Κογκρέσο μέσω της προσπάθειάς του στην επίτευξη της αναγκαίας μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης», συνέχισε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.