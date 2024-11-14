Οι Aρχές στην κομητεία Green Lake του Ουισκόνσιν ανακοίνωσαν ότι ένας κάτοικος που εξαφανίστηκε ενώ έκανε καγιάκ αυτό το καλοκαίρι, μπορεί να σκηνοθέτησε τον θάνατό του και να διέφυγε στην Ευρώπη.

«Πιστεύουμε ότι είναι ζωντανός. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι στη περιοχή μας», ανέφερε στο BBC ο Matthew Vande Kolk, επικεφαλής αναπληρωτής σερίφης για την κομητεία Green Lake.

Ο Ryan Borgwardt, 45 ετών, ο οποίος είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, εθεάθη για τελευταία φορά στις 12 Αυγούστου στην περιοχή Green Lake ενώ είχε πάει να κάνει καγιάκ.

Οι αξιωματούχοι βρήκαν στοιχεία ότι ο κ. Borgwardt είχε χρησιμοποιήσει το διαβατήριό του μετά την εξαφάνισή του και ότι μπορεί να ταξίδεψε στην Ευρώπη.

Ο κ. Borgwardt είχε στείλει για τελευταία φορά μήνυμα στη γυναίκα του το βράδυ της 11ης Αυγούστου. Το μήνυμα έλεγε ότι επέστρεφε με το καγιάκ του και κατευθυνόταν προς την ακτή.

Όταν όμως δεν επέστρεψε στο σπίτι, η οικογένειά του επικοινώνησε με τις Αρχές που έστειλαν μια ομάδα έρευνας και διάσωσης, η οποία βρήκε το καγιάκ του αναποδογυρισμένο και το σωσίβιο του στη λίμνη.

Το αυτοκίνητο, το ρυμουλκούμενο, το καλάμι και το πορτοφόλι του κ. Borgwardt βρίσκονταν στο πάρκο κοντά στο σημείο.

Μετά από 54 ημέρες εκτεταμένων προσπαθειών αναζήτησης με δύτες, drones, ηχοεντοπιστικό σύστημα sonar, δεν βρέθηκε σορός αλλά ούτε και κανένα στοιχείο.

Αυτό έκανε το γραφείο του σερίφη να διευρύνει το πεδίο της έρευνας.

Η υπόθεση πήρε τροπή τον Οκτώβριο όταν οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το όνομα του κ. Borgwardt είχε ελεγχθεί από συνοριακούς αξιωματούχους στον Καναδά στις 13 Αυγούστου, την επομένη της καταγγελίας για την εξαφάνισή του.

Η συνέντευξη Τύπου για την υπόθεσή του:

Στη συνέχεια, οι ερευνητές έμαθαν ότι ο κ. Borgwardt είχε αναφέρει απώλεια ή κλοπή του διαβατηρίου του και του δόθηκε νέο πριν την εξαφάνισή του.

Το προηγούμενο διαβατήριό του βρέθηκε αργότερα από τη σύζυγό του, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να ταξίδεψε με το νέο έγγραφο.

Μετά από αυτό, οι αξιωματούχοι διεξήγαγαν έρευνα στο φορητό υπολογιστή του κ. Borgwardt και διαπίστωσαν ότι είχε συνάψει συμβόλαιο ασφάλισης ζωής 375.000 δολαρίων, είχε μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμό ξένης τράπεζας, φωτογράφισε το νέο του διαβατήριο και άλλαξε τη διεύθυνση email του πριν εξαφανιστεί.

Επιπλέον, ανακάλυψαν ότι ο κ. Borgwardt είχε αντικαταστήσει τον σκληρό δίσκο του φορητού υπολογιστή και είχε καθαρίσει το ιστορικό αναζήτησής του την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οι Αρχές βρήκαν επίσης ενδείξεις ότι μπορεί να ταξίδεψε σε περιοχή στην Ευρώπη.

Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, το γραφείο του σερίφη είπε στο BBC ότι αξιολογούν τις κατάλληλες ποινικές κατηγορίες για την υπόθεση που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν απάτη και παρακώλυση.

Η οικογένεια του Borgwardt συνεργάζεται και ο επικεφαλής αναπληρωτής σερίφης είπε ότι η σύζυγός του ήταν «εξαιρετικά δυνατή».

«Έχει κάνει ό,τι της ζητήσαμε για να μας βοηθήσει με πληροφορίες», είπε ο κ. Vande Kolk στο BBC.

«Δυστυχώς, έπρεπε να μείνουμε σιωπηλοί για περίπου ένα μήνα από τη στιγμή που αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι βρισκόταν κάπου αλλού, μέχρι που είχαμε αρκετές πληροφορίες τις οποίες μπορούσαμε να μοιραστούμε με τον κόσμο».



Οι Αρχές δήλωσαν ότι συνεχίζουν να αναζητούν τον κ. Borgwardt, ο οποίος πιστεύουν ότι είναι ζωντανός και βρίσκεται στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και όποιον μπορεί να τον βοήθησε να προσποιηθεί τον θάνατό του και να τραπεί σε φυγή.

