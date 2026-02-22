Οι διαδοχικές αποφάσεις για τους δασμούς φέρνουν πονοκέφαλο στις εταιρείες

Για λίγα λεπτά αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επίπλων Ethan Allen, Φαρούκ Καθουαρί, ανάσανε με ανακούφιση. Στη συνέχεια, άρχισαν να καταφθάνουν σωρηδόν email από συνεργάτες του.

«Αυτά είναι καλά νέα για εμάς» έγραψε στέλεχος της εταιρείας επίπλων στο Μεξικό. «Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό» έγραψε σε email λίγα λεπτά αργότερα ο επικεφαλής εμπορικής στρατηγικής. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε άλλο email από τον εκτελεστικό διευθυντή: ελλείψει οδηγιών από το δικαστήριο σχετικά με επιστροφές χρημάτων, είπε, «οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν».

Η δικαστική απόφαση μπορεί να έλυσε ένα ζήτημα γύρω από τους δασμούς, άφησε όμως τους επικεφαλής των αμερικανικών επιχειρήσεων αντιμέτωπους με καταιγισμό νέων ερωτημάτων: Θα υπάρξουν επιστροφές χρημάτων; Θα αποδειχθεί ακριβότερη η πιθανότητα επιβολής νέων δασμών με διαφορετική νομική βάση; Και πώς πρέπει να κινηθούν χωρίς να δυσαρεστήσουν την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει στηρίξει την οικονομική της ατζέντα στους δασμούς, ή τους πελάτες που ζητούν μειώσεις τιμών;

Πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι περνούν αυτό το Σαββατοκύριακο μελετώντας νομικά έγγραφα και τις αντιδράσεις του προέδρου, για να καταλάβουν τι ακριβώς ακολουθεί. Μετά την απόφαση, ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό -στην αρχή 10% και στη συνέχεια 15%- βάσει διαφορετικού νόμου, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μεγάλων εμπορικών και ισοζυγιακών ελλειμμάτων.

«Θα προσπαθήσουμε να το κατανοήσουμε καλύτερα» δήλωσε ο Καθουαρί για τις επόμενες ημέρες. «Είναι κάπως περίπλοκο».

Ο Μαρκ Μίντμαν, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Kids2, κατασκευάστριας βρεφικών προϊόντων και παιχνιδιών με έδρα την Ατλάντα, έμαθε για την απόφαση ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Φλόριντα, μέσω μιας σειράς γραπτών μηνυμάτων. Επειδή απουσίαζε, εισήγαγε την απόφαση των 170 σελίδων στο ChatGPT για μια γρήγορη περίληψη, όπως είπε.

«Η συναισθηματική μου αντίδραση είναι συγκρατημένη» δήλωσε ο Μίντμαν, δεδομένης της αβεβαιότητας και του ενδεχομένου επιβολής πρόσθετων δασμών. «Θα το εκλάβω ως μια μικρή νίκη».

Η Kids2 πούλησε περίπου το μισό της δυνητικής αξίας από την επιστροφή δασμών -που εκτιμά ότι ανέρχεται σε περίπου 15 εκατ. δολάρια- σε hedge fund, ώστε να ανακτήσει μέρος του κόστους. Το fund θα βοηθήσει επίσης σε τυχόν νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση επιστροφής. Η αβεβαιότητα γύρω από τις επιστροφές «είναι βασικός λόγος που προχωρήσαμε στη συμφωνία» είπε.

Εκκλήσεις για αποζημιώσεις

Εμπορικές ενώσεις που εκπροσωπούν εμπόρους λιανικής, εταιρείες ένδυσης και άλλους κλάδους δήλωσαν ότι ελπίζουν οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανακτήσουν γρήγορα δισεκατομμύρια δολάρια που κατέβαλαν σε δασμούς. Η National Retail Federation κάλεσε τα δικαστήρια να διασφαλίσουν μια «απρόσκοπτη διαδικασία επιστροφής των δασμών στους Αμερικανούς εισαγωγείς».

Ο Νιλ Μπράντλεϊ, επικεφαλής πολιτικής του αμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου, δήλωσε ότι οι άμεσες αποζημιώσεις θα βοηθούσαν περισσότερες από 200.000 μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές.

Ορισμένοι νομικοί προειδοποίησαν ότι οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγουν δικαστικά για να λάβουν επιστροφές χρημάτων. «Δεν φαίνεται ότι θα είναι αυτόματο» είπε ο Ντέιβιντ Ντόρεϊ, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Fisher Phillips. «Υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το τι σημαίνει αυτό και αν αξίζει τον κόπο».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με επιστροφές θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες, αν όχι περισσότερο, και να αποφέρουν μικρό όφελος για τους καταναλωτές. «Έχω την αίσθηση ότι ο αμερικανικός λαός δεν θα το δει» είπε σε εκδήλωση του Οικονομικού Κλαμπ του Ντάλας.

Για τον Φράνκο Σαλέρνο, συνιδιοκτήτη της εταιρείας νυφικών Darianna Bridal & Tuxedo, η άμεση ανησυχία είναι αν οι πελάτες θα ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, καθώς οι τιμές στα νυφικά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 8% έως 14% μετά την επιβολή των δασμών. Πολλοί προμηθευτές πρόσθεσαν ξεχωριστή χρέωση δασμού στα τιμολόγια, όμως ορισμένοι απλώς αύξησαν τις τιμές χωρίς να διαχωρίζουν το κόστος των δασμών, όπως είπε.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν 'θεέ μου, κάθε πελάτης στον κόσμο θα απαιτήσει επιστροφή των δασμών του'» δήλωσε ο Σαλέρνο.

Ο ίδιος ανησυχεί ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρή ζημία για την επιχείρησή του, η οποία απασχολεί 13 εργαζομένους. «Μπορώ σχεδόν να εγγυηθώ ότι κάποιοι από τους προμηθευτές μου δεν θα μου επιστρέψουν χρήματα, ακόμη κι αν αυτό διαταχθεί από τα δικαστήρια» ανέφερε.

War rooms

Στελέχη μεγάλων εταιρειών έχουν δημιουργήσει αίθουσες διαχείρισης κρίσεων, τα λεγόμενα «war rooms», όπου αναλύουν τις αλυσιδωτές επιπτώσεις των διαδοχικών πολιτικών και δικαστικών αποφάσεων. Ενόψει της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, πολλές πολυεθνικές εγκατέστησαν συστήματα, ομάδες εργασίας και αλγοριθμικά μοντέλα, ώστε να αξιολογούν τις μεταβαλλόμενες εμπορικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του τι θα συνέβαινε αν το δικαστήριο ακύρωνε τους δασμούς, σύμφωνα με τον Κρίστοφ Σβάιτσερ, διευθύνοντα σύμβουλο της Boston Consulting Group.

Ως αποτέλεσμα, «οι πιο εξελιγμένες παγκόσμιες εταιρείες μπορούν να προσομοιώσουν τα αποτελέσματα ή τις επιπτώσεις μιας αμερικανικής δικαστικής απόφασης μέσα σε λίγες ώρες», είπε. «Κάνουν διαρκώς μοντελοποίηση».

Η εταιρεία συσκευασίας και προμήθειας θαλασσινών Chicken of the Sea International εξετάζει κατά πόσο η απόφαση θα μπορούσε να συμβάλει στην αναζωογόνηση της παραγωγής σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης στην Τζόρτζια, το οποίο βασίζεται σε εισαγόμενο τόνο.

Η εταιρεία κατέβαλε δασμούς από 15% έως 20% για κατεψυγμένο τόνο από την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και άλλες χώρες, με το κόστος να ξεπερνά τα 10 εκατ. δολάρια από το φθινόπωρο, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της, Άντι Μεκς. Λόγω του αυξημένου κόστους, μείωσε την παραγωγή στο εργοστάσιο των 250 εργαζομένων σε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα αντί για πέντε.

«Αν είχαμε μια πιο αποδοτική από πλευράς κόστους λειτουργία, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την παραγωγή» είπε ο Μεκς.

Η προσαρμογή των εφοδιαστικών αλυσίδων μπορεί να απαιτήσει μήνες, αν όχι χρόνια, ένας λόγος για τον οποίο ορισμένες εταιρείες δηλώνουν επιφυλακτικές απέναντι σε αιφνίδιες κινήσεις ως απάντηση στην απόφαση.

Η Tilit, που κατασκευάζει ποδιές, παντελόνια και άλλα επαγγελματικά ρούχα για σεφ και τον κλάδο της φιλοξενίας, μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της στο Μεξικό και την Κολομβία από την Κίνα, μετά την επιβολή των υψηλότερων δασμών. Η εταιρεία δημιουργεί επίσης νέο εργοστάσιο στην Αίγυπτο.

Η συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Tilit, Τζένι Γκούντμαν, δήλωσε ότι έλαβε μήνυμα γραμμένο με κεφαλαία γράμματα και ένα δακρυσμένο emoji χαράς από διευθυντή της εταιρείας μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Η μεγαλύτερη ανησυχία της είναι αν η εταιρεία θα μπορέσει να ανακτήσει δασμούς που κατέβαλε για μια ειδική παραγγελία από την Κίνα πέρυσι.

Η Tilit δεν έχει κινηθεί νομικά, όπως ανέφερε, αλλά «είναι σίγουρα κάτι που τώρα πρέπει να εξετάσουμε».

Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε πολύ αργά για τη Nils Skiwear, εταιρεία ένδυσης με έδρα το Garden Grove της Καλιφόρνιας. Η επιχείρηση, με ιστορία 47 ετών, αποφάσισε στα τέλη του περασμένου έτους να μην προχωρήσει με τη συλλογή 2026-2027.

«Όσον αφορά τη σημερινή διοίκηση, ουσιαστικά κλείνουμε» δήλωσε ο πρόεδρος της Nils, Ρίτσαρντ Λέφλερ. «Είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιος άλλος».

Η Nils απορρόφησε πέρυσι τους αυξημένους δασμούς, γεγονός που οδήγησε σε μικρή ζημία. Η ενσωμάτωσή τους όμως στην τελική τιμή, θα προσέθετε περίπου 200 δολάρια στο κόστος ενός μπουφάν, που τιμολογείται μεταξύ 400 και 600 δολαρίων. «Ήταν πέρα από αυτό με το οποίο θα αισθανόμασταν άνετα» είπε ο Λέφλερ.

Η εταιρεία ίσως να είχε περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει σε λειτουργία, αν η απόφαση είχε εκδοθεί το φθινόπωρο, πρόσθεσε.

«Αν γνωρίζαμε ότι θα παίρναμε πίσω κάποια χρήματα, υπάρχει πιθανότητα να είχαμε προχωρήσει» είπε. «Είναι απλώς πολύ αργά» είπε.

