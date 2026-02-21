Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα αυξήσει από 10% σε 15% τον προσωρινό δασμολογικό συντελεστή στις εισαγωγές των ΗΠΑ από όλες τις χώρες, τον οποίο επέβαλε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε παράνομους τους προηγούμενους δασμούς βάσει του νόμου περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Μετά το σοβαρό πλήγμα που δέχθηκε την Παρασκευή από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα με το οποίο επέβαλε προσωρινό δασμό 10% στις εισαγωγές, βάσει του άρθρου 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές για διάστημα έως και 150 ημερών.

Ήταν ένα από τα εναλλακτικά μέτρα που είχε δεσμευθεί να χρησιμοποιήσει, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι υπερέβη την εξουσία του κάνοντας χρήση του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act) για να επιβάλει δασμούς σε δεκάδες χώρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυβέρνησή του θα εργαστεί για την έκδοση νέων και «νομικά επιτρεπτών» δασμών, όπως ανέφερε.

«Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες “έκλεβαν” τις ΗΠΑ επί δεκαετίες χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο επίπεδο του 15%», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.



