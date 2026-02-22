Η Σομαλιλάνδη θέλει να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα ορυκτά και τις στρατιωτικές βάσεις

Η Σομαλιλάνδη, επιδιώκοντας περαιτέρω διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτησίας της μετά από την αναγνώριση από το Ισραήλ στα τέλη Δεκεμβρίου, δηλώνει έτοιμη να παραχωρήσει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους και τις στρατιωτικές βάσεις της, δήλωσε ένας από τους υπουργούς της.

Η Σομαλιλάνδη κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την εποχή που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του Σιαντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία καθώς και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνια πολιτική αστάθεια και αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.

Στα τέλη του περασμένου έτους, του Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, αυτή την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τότε δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου. Η κίνηση αυτή του Ισραήλ προκάλεσε την οργή του Μογκαντίσου, το οποίο εξακολουθεί να διεκδικεί τον έλεγχο της περιοχής.

Εκτός του Ισραήλ, η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα και παραμένει απομονωμένη πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

«Είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε αποκλειστικά δικαιώματα (εξόρυξης) στις ΗΠΑ. Είμαστε επίσης ανοιχτοί στην ιδέα της προσφοράς στρατιωτικών βάσεων στις ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Προεδρίας, Χαντέρ Χουσεϊν Αμπντί.

Πηγή: skai.gr

