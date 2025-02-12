Εκτός από τις αυστηρές πολιτικές δηλώσεις και το διπλωματικό παρασκήνιο όσον αφορά τις βλέψεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία, οι Δανοί αποφάσισαν να τρολάρουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας να αγοράσουν την… Καλιφόρνια.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο χιουμοριστικό δημοψήφισμα με τίτλο Måke Califørnia Great Ægain, το οποίο, από το απόγευμα της Τρίτης, έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 200.000 υπογραφές.

Δείτε εδώ το δημοψήφισμα

«Έχετε κοιτάξει ποτέ τον χάρτη και σκεφτεί "Τι χρειάζεται η Δανία; Περισσότερη λιακάδα, φοίνικες και roller skates"; Λοιπόν, έχουμε μια ευκαιρία ζωής να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο αυτό. Ας αγοράσουμε την Καλιφόρνια από τον Ντόναλντ Τραμπ» αναφέρεται στο αίτημα.

«Ναι, καλά ακούσατε. Η Καλιφόρνια θα μπορούσε να είναι δική μας και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να το πετύχουμε» αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Måke

Califørnia

Great

Ægain



Dánská skupina Denmarkification spustila petici a sbírku na odkoupení Kalifornie od USA za bilion dolarů s tím, že Trump Kalifornii stejně nemá rád a Dánsku by se víc slunce hodilo.https://t.co/Pz9lwgxBlB — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) February 10, 2025

Μάλιστα, Δανοί αστέρες του Χόλυγουντ όπως ο Λαρς Ούλριχ των Metallica και Βίγκο Μόρτενσεν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» - αναφέρουν επιχειρήματα για να γίνει η Καλιφόρνια μια «Νέα Δανία».

Το «τρομερό σχέδιο» (Tremendous Plan) εξαγοράς της αμερικανικής, ηλιόλουστης πολιτείας προτείνει να αγοράσουν οι Δανοί την Καλιφόρνια για 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και μια «προσφορά δανέζικων αρτοσκευασμάτων »- πολύ λιγότερο από το ΑΕΠ των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της Καλιφόρνια το 2024.

Επίσης, οι Δανοί σκοπεύουν να στείλουν τους καλύτερούς τους διαπραγματευτές: στελέχη της Lego και το καστ της σειράς Borgen.

«Θα φέρουμε hygge (αίσθηση θαλπωρής] στο Χόλιγουντ, ποδηλατόδρομους στο Μπέβερλι Χιλς και το βιολογικό smørrebrød (είδος σκανδιναβικού σάντουιτς) σε κάθε γωνιά του δρόμου (αντί για τα αμερικάνικα χοτ ντογκς). Θα εφαρμόσουμε το κράτος δικαίου, την καθολική υγειονομική περίθαλψη και πολιτική βασισμένη στα γεγονότα», συνεχίζει η αίτηση στο δημοψήφισμα.

'Måke Califørnia Great Ægain': Deense petitie om staat van Trump te kopen gaat viral https://t.co/BG2fmBKcCb — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 12, 2025

Γιατί διάλεξαν την Καλιφόρνια

Οπως εξηγούν οι… διοργανωτές στου δημοψηφίσματος, από όλες τις αμερικανικές πολιτείες διάλεξαν την Καλιφόρνια, για 5 βασικούς λόγους:

- Ο ηλιόλουστος καιρός: «Ας το παραδεχτούμε, ο καιρός στη Δανία είναι… ας πούμε καλός. Η Καλιφόρνια έχει 300 ημέρες ηλιοφάνειας το χρόνο. Φανταστείτε να φορούσατε αντί για γαλότσες, σαγιονάρες!

- Τεχνολογική κυριαρχία: Μεγάλη! Είναι αυτό που χρειάζεται κάθε δημοκρατία.

- Τοστ αβοκάντο για πάντα: Η Καλιφόρνια καλλιεργεί το 90% των αβοκάντο των ΗΠΑ.Δεν θα ξεμείνουμε ποτέ από τοστ αβοκάντο.

- Για να προστατεύσουμε τον ελεύθερο κόσμο: Οι περισσότεροι λένε ότι έχουμε την καλύτερη ελευθερία. Κολοσσιαία ελευθερία.

- Disneyland: Θα την μετονομάσουμε σε Hans Christian Andersenland. Ο Μίκυ Μάους με κράνος Βίκινγκ; Ναι, παρακαλώ.

Τώρα, ο στόχος του δημοψηφίσματος είναι οι 500.000 υπογραφές.



Πηγή: skai.gr

