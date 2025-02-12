Μεντβέντεφ: «Ανόητη» η πρόταση του Ζελένσκι για ανταλλαγή εδαφών της Ουκρανίας

«Ανόητη» χαρακτηρίζει ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, την πρόταση του Κιέβου να εμπορεύεται θύλακες ρωσικού εδάφους που κατέχει με αντάλλαγμα τμήματα της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Μόσχα.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι σχεδιάζει να προσφέρει στη Ρωσία μια απευθείας ανταλλαγή εδαφών για να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει δείξει ότι μπορεί να επιτύχει την ειρήνη μέσω της δύναμής της.
Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ποια ουκρανικά εδάφη θα ζητήσει. «Δεν ξέρω, θα το δούμε. Αλλά όλα τα εδάφη μας είναι σημαντικά, δεν υπάρχει προτεραιότητα», είπε στις χθεσινές του δηλώσεις.
Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, καθώς η πλήρους κλίμακας εισβολή που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου πλησιάζει στην τρίτη επέτειό της.
