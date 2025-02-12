Ένα νέο, ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή της έκρηξης στο μοιραίο τουριστικό υποβρύχιο Τιτάν (Titan) τον Ιούνιο του 2023, που σκότωσε ακαριαία και τους πέντε επιβάτες του, έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

Η νέα, συγκλονιστική ηχητική ηχογράφηση της στιγμής της έκρηξης δεν έχει ακουστεί ποτέ ξανά. Το ηχητικό απόσπασμα καταγράφει έναν στατικό «λευκό» θόρυβο, που ακολουθείται από ένα δυνατό μπουμ και αντίλαλο. Μετά επανέρχεται στον στατικό θόρυβο.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η έκρηξη είναι ο ήχος της ανατίναξης του υποβρυχίου πριν φτάσει στο σημείο του ναυαγίου του Τιτανικού, στο βυθό του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού.

Το πρωί της 18ης Ιουνίου το 2023, το Titan καταδύθηκε με 5μελές πλήρωμα στο ναυάγιο του Τιτανικού. 1 ώρα και 45 λεπτά χάθηκε κάθε επικοινωνία.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα θρίλερ και μια διεθνής επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που κράτησε ημέρες.

«Όλα καλά εδώ» - Οι τελευταίοι διάλογοι

Γύρω στις 10 το πρωί της 18ης Ιουνίου, το Polar Prince (το ερευνητικό σκάφος υποστήριξης) ρώτησε το πλήρωμα του Τιτάνα αν μπορούσαν να δουν το σκάφος υποστήριξης στην οθόνη του υποβρυχίου.

Το σκάφος υποστήριξης έκανε την ίδια ερώτηση στο πλήρωμα επτά φορές σε διάστημα επτά λεπτών. Το πλήρωμα του Titan έστειλε στη συνέχεια το «k», που σημαίνει ότι ζητούσε έλεγχο επικοινωνίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Independent, το Polar Prince επανέλαβε την ερώτησή του άλλες τρεις φορές πριν γράψει: «Χρειάζομαι καλύτερη επικοινωνία με εσάς». Το πλήρωμα του υποβρυχίου απάντησε τελικά «ναι» στις 10.14 π.μ. πριν προσθέσει: «Όλα καλά εδώ».

Στις 10.47 π.μ. χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ των δύο σκαφών.

Οι πέντε επιβαίνοντες που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο Titan ήταν ο Βρετανο-Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταούντ και ο γιος του Σουλέμαν, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντιγκ, ο Γάλλος ναυτιλιακός ειδικός Πολ-Ανρί Ναρζολέ και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OceanGate, Στόκτον Ρας.

