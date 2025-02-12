Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να εντείνει την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στους Ευρωπαίους συμμάχους τους, κατά την πρώτη του επίσκεψη στην έδρα του ΝΑΤΟ.

Σήμερα ο Χέγκσεθ θα συμμετάσχει σε σύνοδο της ομάδας επαφής που συντονίζει τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Όπως και στο ΝΑΤΟ αύριο, Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός αναμένεται να ζητήσει σήμερα από τους Ευρωπαίους να ενισχύσουν «την ηγετική τους ικανότητα», σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ ελπίζουν από την πλευρά τους να δουν ενδείξεις της αμερικανικής δέσμευσης προς την Ευρώπη και την Ουκρανία, έπειτα από μια σειρά ανατρεπτικών δηλώσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν επίσης για το ενδεχόμενο η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να πετύχει το συντομότερο δυνατό, να είναι εις βάρος του Κιέβου.

Κάποιες χώρες είναι έτοιμες – όπως η Γαλλία και η Βρετανία—ακόμη και για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία για να εγγυηθούν τυχόν ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με διπλωμάτη του ΝΑΤΟ. Οι χώρες αυτές ελπίζουν οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό τους και να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία ώστε να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξήγησε η ίδια πηγή.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί θα αναμετρηθούν σε αυτή την πρώτη τους επαφή στο ΝΑΤΟ.

Ακολούθως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα βρεθεί στο Μόναχο της Γερμανίας όπου την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ δεν αναμένουν να δουν να παρουσιάζεται με λεπτομέρειες το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία. «Δεν πιστεύω ότι ο Χέγκσεθ θα είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος στο θέμα», επεσήμανε διπλωμάτης.

Ο Τραμπ προκάλεσε νέα σύγχυση στην Ευρώπη τη Δευτέρα, όταν δήλωσε ότι υπάρχει η πιθανότητα οι Ουκρανοί να είναι «Ρώσοι μια μέρα».

«Θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία, θα μπορούσαν να μην καταλήξουν σε συμφωνία. Θα μπορούσαν να είναι Ρώσοι μία ημέρα, θα μπορούσαν να μην είναι Ρώσοι μία μέρα», επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μοναδική βεβαιότητα, σύμφωνα με άλλο διπλωμάτη, είναι ότι οι ΗΠΑ θα ασκήσουν «μέγιστη πίεση» στους Ευρωπαίους προκειμένου να αναλάβουν μεγαλύτερο «βάρος» από τις στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ.

Ο Ρεπουμπλικάνος ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ να διπλασιάσουν, τουλάχιστον, τις στρατιωτικές τους δαπάνες.

«Η ευρωπαϊκή ήπειρος αξίζει να είναι προστατευμένη από κάθε επίθεση, όμως οι γειτονικές χώρες (της Ρωσίας) είναι αυτές που θα πρέπει να επενδύουν περισσότερο σε αυτή την ατομική και συλλογική άμυνα», προειδοποίησε ήδη χθες, Τρίτη, ο Χέγκσεθ αφού επισκέφθηκε αμερικανικά στρατεύματα στη Στουτγάρδη.

Για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αφιερώσουν το 5% του ΑΕΠ τους στις στρατιωτικές δαπάνες, την ώρα που μόνο 23 χώρες δαπανούν ήδη το 2% του ΑΕΠ στον εξοπλισμό.

Όμως για τους περισσότερους Ευρωπαίους συμμάχους, με εξαίρεση την Πολωνία, «το βήμα» είναι πολύ μεγάλο, σύμφωνα με διπλωμάτη του ΝΑΤΟ, αν και οι περισσότερες αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε είχε επισημάνει από το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στις 23 Ιανουαρίου ότι «θα αποφασίσουμε τον ακριβή αριθμό στη διάρκεια του έτους, αλλά θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος από 2%».

Συχνά αναφέρεται το 3,5%, αν και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί και δεν αναμένεται να ληφθεί πριν από την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο στη Χάγη.

Στο μεταξύ ο Ρούτε, πρόκειται σύμφωνα με διπλωμάτες, να υπογραμμίσει τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβάλει οι ευρωπαίοι σύμμαχοι και να ανακοινώσει τον νέο κατάλογο των χωρών που έχουν πετύχει τον στόχο του 2%, που είχε οριστεί το 2014. Θα υπογραμμίσει επίσης την αύξηση κατά 20% που κατέγραψαν πέρυσι οι στρατιωτικές δαπάνες των Συμμάχων, εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά.

