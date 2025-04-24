Στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε θα ταφεί ο Πάπας Φραγκίσκος το Σάββατο, καθώς ήταν η επιθυμία του να αναπαυθεί εν ειρήνη στην αγαπημένη του εκκλησία και όχι Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπως οι προκάτοχοί του.

Ο Φραγκίσκος, σύμφωνα με την επιθυμία του, θα ταφεί σε ένα απλό παρεκκλήσι, δίπλα σε δύο εξομολογητήρια. Εκεί θα υπάρχει και η επιγραφή του ονόματός του στα λατινικά, Franciscus.

Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη, ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα, Πέμπτη στην επιβλητική εκκλησία, όπως θα δείτε στα βίντεο που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ και η Κορίνα Γεωργίου:

Η Σάντα Μαρία Ματζόρε είναι μία από τις τέσσερις παπικές βασιλικές και η μεγαλύτερη στη Ρώμη που είναι αφιερωμένη στην Παρθένο Μαρία. Σε αυτή φυλάσσεται ευλαβικά η σεβαστή εικόνα της Βρεφοκρατούσας ως βοηθού και προστάτιδας των κατοίκων της πόλης.

Επίσης, στεγάζει το άγαλμα της Santa Maria di Maggiore της Ρώμης, που θεωρείται η σωτήρας του ρωμαϊκού λαού.

