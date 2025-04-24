Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί «ανεπίλυτου μακεδονικού ζητήματος».

«Το μακεδονικό ζήτημα δεν έχει κλείσει. Το μακεδονικό ζήτημα θα τεθεί κάποια στιγμή στο τραπέζι των παγκόσμιων μεγάλων δυνάμεων και εγώ είμαι πεπεισμένος ότι με τη δύναμη των επιχειρημάτων θα αποκαταστήσουμε όλα εκείνα που - όχι μόνον τα τελευταία χρόνια, αλλά ίσως και τις προηγούμενες δεκαετίες και αιώνες - στο παρελθόν έχουμε απολέσει. Δεν είμαι βέβαιος ότι είμαστε η γενιά αυτή, της οποίας ηγούμαι, που θα το καταφέρει αυτό, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα θέσουμε τα θεμέλια, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορέσουν, βάσει των θεμελίων που θέτουμε σήμερα, να το καταφέρουν αυτό» ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μιλώντας σε χθεσινή εκδήλωση στα Σκόπια για τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας της «Λέσχης-Αναγνωστηρίου της Λευκής Θάλασσας».

Απόγονοι πολιτικών προσφύγων σλαβικής καταγωγής, που μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα κατέληξαν στη σημερινή Βόρεια Μακεδονία, όπως και εθνικιστικοί κύκλοι στη χώρα αποκαλούν τη γεωγραφική περιοχή της ελληνικής Μακεδονίας, ως «Μακεδονία του Αιγαίου» ή ως «Μακεδονία της Λευκής Θάλασσας».

Παρόμοιους ισχυρισμούς περί «άλυτου» και «υπαρκτού ακόμη μακεδονικού ζητήματος» είχε εκφράσει ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι και τον περασμένο Ιανουάριο, μιλώντας σε συγκέντρωση, στο Νιού Τζέρσεϊ, ομογενών του που ζουν στις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος ηγείται του κυβερνώντος εθνικιστικού κόμματος VMRO-DPMNE, σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις του αποκαλεί συστηματικά τη χώρα του ως «Μακεδονία», όπως και υπουργοί της κυβέρνησής του που προέρχονται από το κόμμά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

