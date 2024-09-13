Το ζήτημα της μετανάστευσης ήταν ένα θέμα που κυριάρχησε στις ευρωεκλογές τον περασμένο Ιουνίου και επηρέασε τις πρόσφατες εκλογές στην ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD κέρδισε για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί λένε πως η μετανάστευση βρίσκεται εκτός ελέγχου ζητώντας να παρθούν μέτρα. Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι επεκτείνει τους συνοριακούς ελέγχους στην επικράτειά της μετά τις πρόσφατες εξτρεμιστικές επιθέσεις αλλάζοντας την μεταναστευτική της πολιτική.

Τα νούμερα ωστόσο, δείχνουν μια άλλη εικόνα από αυτή που παρουσιάζεται όσον αφορά το μέγεθος των μεταναστευτικών ροών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Associated Press.

Η μετανάστευση προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε σημαντικά συνολικά τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, παρόλο που η πολιτική ρητορική και η βία κατά των μεταναστών αυξήθηκαν και τα ακροδεξιά κόμματα ενστερνίζονται τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές οι οποίες όπως φάνηκε σημείωσαν κέρδη στις κάλπες.

Υπήρξε, ωστόσο, μια έξαρση στις αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά που βρίσκονται κοντά στις αφρικανικές ακτές τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον όλο και πιο συχνά ως εναλλακτικό μονοπάτι προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Τι δείχνουν οι αριθμοί;

Παρά τις έντονες συζητήσεις, οι παράτυπες διελεύσεις από τα νότια σύνορα της ΕΕ - την περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη παράνομη μετανάστευση - μειώθηκαν κατά 35% από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελευταία προκαταρκτικά στοιχεία που συνέταξε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σχεδόν 115.000 μετανάστες - λιγότερο από το 0,03% του πληθυσμού της ΕΕ - έχουν φτάσει χωρίς άδεια στην ΕΕ μέσω των οδών της Μεσογείου και του Ατλαντικού μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με 176.252 την ίδια περίοδο πέρυσι, αναφέρει ο ΟΗΕ. Αντίθετα, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους διέφυγαν από τις συγκρούσεις στη Συρία, εισήλθαν στην ΕΕ το 2015.

Τα στοιχεία που κοινοποίησε η υπηρεσία συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής της ΕΕ, η Frontex δείχνουν παρόμοια τάση: Οι παράτυπες διελεύσεις από τα νότια σύνορα της περιοχής μειώθηκαν συνολικά κατά 39% φέτος σε σύγκριση με πέρυσι.

Η Καμίλ λε Κόζ, αναπληρώτρια διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ευρώπη, είπε ότι η παράτυπη μετανάστευση «τυγχάνει υπερβολικής προσοχής σε σύγκριση με το εύρος του ζητήματος και σε σύγκριση με άλλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, όπως η κλιματική αλλαγή».

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη διαδρομή για τους μετανάστες είναι από τη Βόρεια Αφρική, μέσω της επικίνδυνης Κεντρικής Μεσογείου προς την Ιταλία. Ωστόσο, περίπου 64% λιγότεροι μετανάστες αποβιβάστηκαν στην Ιταλία φέτος σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023, σύμφωνα με τους αριθμούς του ΔΟΜ και του Frontex.

Η Ανατολική Μεσόγειος, αποτελεί τη δεύτερη πιο διαδεδομένη διαδρομή. Αντίθετα, με την Ιταλία, ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στην Ελλάδα μέσω θαλάσσης και ξηράς κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους αυξήθηκε κατά 57%, δείχνουν τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Μια ανησυχητική άνοδος στον Ατλαντικό

Εν τω μεταξύ, η παράτυπη μετανάστευση από τη Δυτική Αφρική προς τις Καναρίους Νήσους μέσω του Ατλαντικού, της τρίτης πιο χρησιμοποιούμενης διαδρομής, έχει υπερδιπλασιαστεί: Περισσότεροι από 25.500 μετανάστες — κυρίως από το Μάλι, τη Σενεγάλη και άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής — είχαν φτάσει στα νησιά ως της 31ης Αυγούστου, αναφέρει ο ΟΗΕ.

Πολλοί ακόμη μετανάστες δεν τα έχουν καταφέρει και έχουν χαθεί κατά μήκος της διαδρομής. Η τάση αυτή έχει θέσει σε επιφυλακή τις ισπανικές Αρχές για το φθινόπωρο, όταν οι συνθήκες στον Ατλαντικό είναι οι πιο ευνοϊκές για το ταξίδι.

«Υπάρχουν καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η κατάσταση στα Κανάρια Νησιά», παραδέχτηκε η Καμίλ λε Κόζ.

Ανθρωπιστική κρίση

Οι ενήλικες μετανάστες που φτάνουν με επιτυχία στις Καναρίους Νήσους συνήθως συνεχίζουν να μετακινούνται, με στόχο την εύρεση εργασίας και ασφάλειας στην ηπειρωτική Ισπανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πιο βόρεια. Αλλά αυτό δεν ισχύει για χιλιάδες ασυνόδευτους ανηλίκους. Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, αυτοί οι νέοι μετανάστες πρέπει να ληφθούν υπό την προστασία της τοπικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να καταφύγια να γεμίζουν ασφυκτικά.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ταξίδεψε πρόσφατα σε τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη μετανάστευση. Στη Σενεγάλη, ο ίδιος και ο Πρόεδρος της χώρας υπέγραψαν συμφωνίες για την προώθηση ευκαιριών προσωρινής εργασίας στην Ισπανία για υπηκόους της Σενεγάλης και επαγγελματικής κατάρτισης στη Σενεγάλη. Συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν την αστυνομική συνεργασία.

