«Η Γερμανία επιτέλους ξύπνησε»! Με αυτό το σχόλιο ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σχολίασε την απόφαση της Γερμανίας να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορά της για τους μετανάστες.

«Η προστασία των συνόρων έχει γίνει αρνητική λέξη τον τελευταίο καιρό, γιατί όλοι έπρεπε να αφήσουν τους μετανάστες να μπουν – όποιος τους σταματήσει είναι ο κακός», είπε σε δηλώσεις του σήμερα, Παρασκευή ο Βίκτορ Όρμπαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ουγγρικό κρατικό ραδιόφωνο. «Τώρα η Γερμανία ξύπνησε: η τρομοκρατία, το έγκλημα, το κοινωνικό και οικονομικό βάρος των μεταναστών που δεν θέλουν να εργαστούν, όλα αυτά αρχίζουν να ξυπνούν τους Γερμανούς».

Ο Όρμπαν, αντιδρά εδώ και χρόνια κατά της μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ. Αντίθετα, η Γερμανία, μια χώρα που μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα φιλική προς τους μετανάστες αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα μετά την σημαντική άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα.

«Ακόμα και ο Καγκελάριος ξύπνησε, οπότε είπα, "καλώς ήρθατε στο κλαμπ", γιατί πιέζει για την προστασία των συνόρων», είπε ο Όρμπαν για τον Γερμανό ηγέτη Όλαφ Σολτς.

«Υπάρχει μόνο ένα βήμα για τους ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης να κάνουν – και δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο από πνευματική άποψη: Αν λένε ότι τα σύνορα πρέπει να προστατεύονται, δεν πρέπει να τιμωρούν αυτούς που τα προστατεύουν», πρόσθεσε.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουγγαρία επειδή παραβίασε τους νόμους της ΕΕ για το άσυλο και δεν εφάρμοσε αλλαγές στην πολιτική της κράτησης και απέλασης μεταναστών στα σύνορά της.

«Η Ουγγαρία τιμωρείται από τις Βρυξέλλες με βαριές οικονομικές κυρώσεις, επειδή προστατεύουμε τα σύνορα, ενώ άλλα κράτη μας προτρέπουν να προστατεύσουμε τα σύνορα και κλείνουν ακόμη και τα ίδια τα σύνορά τους», είπε ο Όρμπαν.

«Οπότε προφανώς δεν είναι σωστό - είναι χάος, είναι πολιτικό χάος: ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ευρωπαϊκό νομοθετικό σώμα έχουν δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Όρμπαν υποστήριξε ότι αντί να τιμωρηθεί, η Ουγγαρία θα πρέπει να λάβει οικονομική υποστήριξη για την προστασία των συνόρων της, αναφερόμενος στην ανακοίνωση της Βουδαπέστης την Πέμπτη ότι ήταν «έτοιμη» να καταθέσει μήνυση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.