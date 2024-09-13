Παρασκευή και 13: Γιατί η σημερινή μέρα θεωρείται γρουσούζικη

Παγκοσμίως, η Παρασκευή και 13 έχει επικρατήσει να θεωρείται γρουσούζικη ημέρα – αν και οι Έλληνες και οι Ισπανόφωνοι λαοί θεωρούν γρουσούζικη την Τρίτη και 13.

Η συγκεκριμένη δεισιδαιμονία - πρόληψη διαδόθηκε στις αγγλόφωνες χώρες τον 19ο αιώνα και πέρασε και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, μέσω της ταινίας τρόμου «Παρασκευή και 13» (1980).

Σύμφωνα με το Σαν Σήμερα, για την προέλευσή της έχουν εκφρασθεί ποικίλες θεωρίες, όπως:

Παρασκευή και 13 (13 Οκτωβρίου 1307) συντελέστηκε η εξολόθρευση του Τάγματος των Ναϊτών από τον στρατό του βασιλιά Φιλίππου της Γαλλίας.

Ήταν Παρασκευή όταν η Εύα έδωσε στον Αδάμ τον απαγορευμένο καρπό, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν και οι δύο από τον Παράδεισο.

Παρασκευή έγινε η μεγάλη πλημμύρα της Βίβλου.

Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός.

Σύμφωνα με την αριθμολογία, το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός, που σπάει την αρμονία του 12 (12 Θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 Ιμάμηδες κλπ). Με την προσθήκη του αριθμού «ένα» σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου.

Το άγνωστο, που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13, προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους κι έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.

Στην Πληροφορική υπάρχει ένας ιός με το όνομα «Παρασκευή και 13» (Friday 13th), που δημιουργήθηκε στο Ισραήλ το 1988. Ενεργοποιείται όταν το ημερολόγιο του υπολογιστή δείξει Παρασκευή και 13, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της λειτουργίας του.

Πηγή: skai.gr

