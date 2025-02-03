Τραμπ: Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν νέοι δασμοί σε προϊόντα της ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Κυριακή πως ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ «πολύ σύντομα» θα μπουν με τη σειρά τους στο στόχαστρο της πολιτικής αύξησης των δασμών που προωθεί, έπειτα από τα υψηλότερα κόστη που ανακοίνωσε για αγαθά από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα.

«Μας εκμεταλλεύονται στ’ αλήθεια ξέρετε, έχουμε έλλειμμα 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν αγοράζουν ούτε αυτοκίνητά μας, ούτε αγροτικά προϊόντα μας, σχεδόν τίποτα, κι εμείς τα παίρνουμε όλα, εκατομμύρια οχήματα, τεράστια επίπεδα αγροτικών προϊόντων», τόνισε στον Τύπο. «Δεν έχω χρονοδιάγραμμα, αλλά πολύ σύντομα» θα επιβληθούν υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα της ΕΕ, επέμεινε.

ΕΕ: Αποφασιστική απάντηση εάν επιβληθούν δασμοί από τον Τραμπ

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη «λύπη» της χθες για την αύξηση των τελωνειακών δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ σε προϊόντα του Καναδά, του Μεξικού και της Κίνας, την επόμενη ημέρα της υπογραφής διαταγμάτων από τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας αυτό το μέτρο «επιζήμιο για όλες τις πλευρές».

«Η ΕΕ είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι οι χαμηλοί δασμοί προάγουν την ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα», όμως «θα απαντήσει με σθένος», εάν στοχοθετηθεί από «άδικους» δασμούς, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

