Πρωθυπουργός Φινλανδίας: Πρέπει να διαπραγματευτούμε με τον Τραμπ για το εμπόριο

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη πρέπει να διαπραγματευτεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα του εμπορίου.
Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα είναι μόνιμη απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως μεταδίδει το Reuters.
«Το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι η Ρωσία είναι μια απειλή, μια πραγματική απειλή, δεν είναι μια άποψη, είναι γεγονός», είπε στους δημοσιογράφους πριν από μια άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
