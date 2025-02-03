Λογαριασμός
Πρωθυπουργός Φινλανδίας: Πρέπει να διαπραγματευτούμε με τον Τραμπ για το εμπόριο

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, δήλωσε σήμερα, μεταξύ άλλων, ότι η Ρωσία θα είναι μόνιμη απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες

Petteri Orpo

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη πρέπει να διαπραγματευτεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα του εμπορίου.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα είναι μόνιμη απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι η Ρωσία είναι μια απειλή, μια πραγματική απειλή, δεν είναι μια άποψη, είναι γεγονός», είπε στους δημοσιογράφους πριν από μια άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

