«Κατρακυλούν» οι διεθνείς αγορές με το βλέμμα στους δασμούς Τραμπ - Υποχωρεί και το Bitcoin

Οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν μεγάλες απώλειες τη Δευτέρα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε εμπορικούς δασμούς σε Καναδά, Μεξικό, Κίνα και απείλησε να κάνει το ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αγορές της περιοχής αντέδρασαν αρνητικά στην απόφαση του προέδρου Τραμπ το Σαββατοκύριακο να επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά και δασμούς 10% στα αγαθά από την Κίνα. Οι δασμοί πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την Τρίτη. Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ συναλλάσσονται με τις τρεις αυτές χώρες με περίπου 1,6 τρισ. δολάρια.

Ο Καναδάς αντέδρασε με δικές του κυρώσεις στις αμερικανικές εισαγωγές και το Μεξικό απείλησε να κάνει το ίδιο.

Ερωτηθείς την Κυριακή σχετικά με την προοπτική επιβολής δασμών σε προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τραμπ δήλωσε στο BBC ότι και οι δύο είναι «εκτός ορίων», αλλά ότι η ΕΕ είναι χειρότερη. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα με την οποία οι ΗΠΑ έχουν πιο ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, αλλά έμεινε σταθερός στο ότι οι δασμοί στην ΕΕ «σίγουρα θα συμβούν» και ότι θα επιβληθούν «αρκετά σύντομα».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την ΕΕ ως «φρικτό», επαναλαμβάνοντας τα προηγούμενα σχόλιά του ότι το μπλοκ έχει «πραγματικά εκμεταλλευτεί» τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε ότι το μπλοκ θα «απαντήσει αποφασιστικά» σε τυχόν νέους αμερικανικούς δασμούς στα προϊόντα του.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 χάνει 1,19% στις 533,14 μονάδες. Ο γερμανικός δείκτης DAX διολισθαίνει 1,62% στις 21.359 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 1,38% στις 8.554 μονάδες και ο γαλλικός CAC-40 υποχωρεί κατά 1,52% στις 7.829 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 διολισθαίνει 1,69% στις 12.162 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει πτώση 1,10% στις 36.070 μονάδες.

Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν και οι ασιατικές αγορές νωρίτερα. Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 2,69% στις 38.51,50 μονάδες και στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 σημείωσε βουτιά 1,79% στις 8.379,40 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 2,52% στις 2.453,95 μονάδες.

Στο μεταξύ, το Bitcoin σημειώνει πτώση 4,07% τις τελευταίες 24 ώρες σύμφωνα με το investing.com και κινείται στα 95.163 δολάρια.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Στον αντίποδα, άνοδο καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ωστόσο να έχουν περιορίσει τα αρχικά ισχυρά κέρδη τους μετά την απόφαση του Τραμπ να αναβάλει για έναν μήνα τους δασμούς στο Μεξικό. Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Απριλίου, νωρίτερα είχε σκαρφαλώσει ως τα 76,86 δολάρια το βαρέλι γράφοντας κέρδη 1,57%, κινείται πλέον στα 75,83 δολάρια, με άνοδο μόλις 0,16%, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαρτίου από το +2,50% και τα 74,33 δολάρια το βαρέλι, ενισχύεται το απόγευμα της Δευτέρα κατά 0,11% στα 72,64 δολάρια το βαρέλι.

Πιέσεις και στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται και οι βασικοί δείκτες της Wall Street, οι οποίοι όμως έχουν περιορίσει τις αρχικά υψηλότερες απώλειες άνω του 1% που κατέγραψαν στην αρχή της συνεδρίασης. Ειδικότερα, ο Dow Jones διολισθαίνει οριακά κατά 0,09% στις 44.505 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,56% στις 6.006 μονάδες, με τον τεχνοβαρή Nasdaq να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, χάνοντας 1% στις στις 19.433 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

