Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, δήλωσε τη Δευτέρα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντρικσεν, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το ενδιαφέρον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση του νησιού «δεν ήταν αστείο».

«Η Γροιλανδία είναι σήμερα μέρος του βασιλείου της Δανίας. Είναι μέρος της επικράτειάς μας και δεν είναι προς πώληση", είπε πριν από μια άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ λέει ότι θα κάνει την αυτόνομη επικράτεια της Δανίας μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ή οικονομική δύναμη για να πείσει τη Δανία να την «παραδώσει».

