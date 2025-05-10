Ινδία: Αναφορές για νέες εκρήξεις, ενώ η διεθνής κοινότητα κρατάει την ανάσα της

Στο κατώφλι ολοκληρωτικού πολέμου βρίσκονται Ινδία - Πακιστάν, καθώς η σύγκρουση εντείνεται με ανταλλαγές νέων φονικών πληγμάτων τα ξημερώματα.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, διεμήνυσε το Σάββατο ότι ο στρατός της χώρας έδωσε την «κατάλληλη απάντηση» στην Ινδία.

«Σήμερα, δώσαμε στην Ινδία μια κατάλληλη απάντηση και εκδικηθήκαμε το αίμα αθώων ζωών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

A high level meeting was chaired by PM @narendramodi at 7, Lok Kalyan Marg. Those who attended the meeting included Defence Minister @rajnathsingh, NSA Ajit Doval, CDS General Anil Chauhan, armed forces chiefs and senior officials. pic.twitter.com/mECIeuREKz — PMO India (@PMOIndia) May 10, 2025

Tην ίδια στιγμή, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι πραγματοποιεί συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους στην κατοικία του μετά την κλιμάκωση της έντασης με το Πακιστάν, αναφέρει το AP.

Παρευρίσκονται ο υπουργός Άμυνας Ρατζνάθ Σινγκ, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ατζίτ Ντοβάλ και οι αρχηγοί του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας.

Το γραφείο του Μόντι δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντηση στο οποίο φαίνεται να συνομιλεί με τους αξιωματούχους.





Tο ινδικό δίκτυο CNN-New 18 ανέφερε νωρίτερα ότι το Πακιστάν επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση με την Ινδία και εκφράζει την επιθυμία για μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.



Ενώ η διεθνής κοινότητα κρατάει την ανάσα της, έχουν δημιουργηθεί δίαυλοι επικοινωνίας με το Νέο Δελχί για την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων των δύο εθνών, ανέφεραν περαιτέρω οι πηγές στο CNN-News 18.

Νέα αιματοχυσία

Ινδοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου το Σάββατο, έναν αξιωματούχο, ως αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Πακιστάν.

Ο πρωθυπουργός του Τζαμού και Κασμίρ επιβεβαίωσε ότι ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, ο επίτροπος ανάπτυξης της περιοχής Ρατζ Κουμάρ Θάπα, σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στην πόλη Ρατζούρι στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Βίκραμ Μίσρι επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο του Θάπα, λέγοντας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου ότι ο θάνατός του πρόσθεσε «στα θύματα αμάχων και στις ζημιές σε αυτό το κρατίδιο».

Ο Διοικητής της Πτέρυγας των Ινδών Ενόπλων Δυνάμεων, Βιομίκα Σινγκ, δήλωσε ότι το Πακιστάν «στοχοποίησε περιοχές πολιτών και στρατιωτικές υποδομές», συμπεριλαμβανομένων ιατρικών και εκπαιδευτικών κτιρίων στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, μιλώντας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε νωρίς το Σάββατο ότι ξεκίνησε επιχείρηση κατά της Ινδίας, σε αντίποινα για την εκτόξευση πυραύλων από την Ινδία σε βασικές στρατιωτικές βάσεις. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του είχε αναχαιτίσει τους περισσότερους ινδικούς πυραύλους.



Το Πακιστάν ανακοίνωσε 11 αμάχους νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, και 56 τραυματίες, στο πακιστανικό Κασμίρ το τελευταίο 12ωρο.

Μαρτυρίες για νέες εκρήξεις

Την ίδια στιγμή, δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπαραμάλα, ινδική κωμόπολη του Κασμίρ σύμφωνα με μαρτυρίες στο Reuters, ενώ δύο άλλες εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο και στο αρχηγείο του ινδικού στρατού στην πόλη Σριναγκάρ.



Οι ΗΠΑ, και άλλες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, έχουν ενεργοποιηθεί για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο "πυρηνικών" γειτόνων. Οι χώρες μέλη της G7 κάλεσαν σε «άμεση αποκλιμάκωση».





Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τις δύο χώρες «να αποκαταστήσουν την άμεση επικοινωνία προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε λάθος υπολογισμός», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Και η Κίνα ζήτησε σήμερα Σάββατο από τις δύο αντίπαλες χώρες να αποφύγουν την κλιμάκωση.



«Ζητάμε έντονα τόσο από την Ινδία όσο και από το Πακιστάν να δώσουν προτεραιότητα στην ειρήνη και τη σταθερότητα, να παραμείνουν ψύχραιμες, να επιδείξουν

αυτοσυγκράτηση και να ξαναβρούν τον δρόμο προς μια πολιτική διευθέτηση με ειρηνικά μέσα, αποφεύγοντας να λάβουν μέτρα που θα όξυναν περαιτέρω την ένταση», σημείωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Τετάρτη και στις δύο χώρες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με πηγές από τις πακιστανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο στρατός της χώρας απάντησε σήμερα στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχί στοχοθέτησε στη διάρκεια της νύκτας πακιστανικές αεροπορικές βάσεις, η μία εκ των οποίων βρίσκεται κοντά στο Ισλαμαμπάντ.

Ο στρατός της Ινδίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι δέχθηκε εκ νέου επίθεση από το Ισλαμαμπάντ, κυρίως με drones, σε πολλές περιοχές κατά μήκος των δυτικών του συνόρων. Κατήγγειλε εξάλλου «την προφανή κλιμάκωση από το Πακιστάν».



Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιοχή Τζαμού του ινδικού Κασμίρ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το Πακιστάν από την πλευρά του επεσήμανε ότι πριν την επίθεσή του η Ινδία εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων, όμως το πακιστανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε τους περισσότερους.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση για να ανακοινώσει ότι «η Ινδία επιτέθηκε με πυραύλους (…) στις βάσεις του Νουρ Χαν, του Μουρίντ και του Σορκότ».

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος του θα παραμείνει κλειστός για τις επόμενες 24 ώρες, μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο.

Pakistan continued its hostilities on 10 May 2025 by targeting places of worship like the famous Shambhu Temple and residential areas in Jammu. Multiple armed drones have been sent through the night, endangering civilians and religious sites. The Indian Armed Forces remain… pic.twitter.com/o317h7XChC — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 10, 2025

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο ότι η προσέγγιση της Ινδίας ήταν μετρημένη και υπεύθυνη και θα συνεχίσει να είναι.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ ανέφερε ότι αν η Ινδία σταματήσει να κλιμακώνει, θα σταματήσει και το Ισλαμαμπάντ.



«Αν υπάρχει έστω και λίγη λογική, η Ινδία θα σταματήσει, και αν σταματήσουν, θα σταματήσουμε και εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ειλικρινά θέλουμε ειρήνη χωρίς την ηγεμονία καμίας χώρας», δήλωσε ο Νταρ.

Η κραυγαλέα κλιμάκωση του Πακιστάν με επιθέσεις drone και άλλα πυρομαχικά συνεχίζεται στα δυτικά μας σύνορα, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας στο X.



“Πολλαπλά εχθρικά οπλισμένα drones εντοπίστηκαν να πετάνε πάνω από την πόλη Αμριτσάρ, αντιμετωπίστηκαν αμέσα και καταστράφηκαν από τις μονάδες αεράμυνάς μας”.

“Η κραυγαλέα προσπάθεια του Πακιστάν να παραβιάσει την κυριαρχία της Ινδίας να θέσει σε κίνδυνο πολίτες είναι απαράδεκτη, ο ινδικός στρατός θα αντιμετωπίσει τα εχθρικά σχέδια”.

Έκκληση σε Ινδία και Πακιστάν να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, απηύθυναν οι χώρες-μέλη της G7, καλώντας τα δύο κράτη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς η χειρότερη αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50 αμάχους εκατέρωθεν.

Γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), το Πακιστάν ανακοίνωσε πως η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν σε ινδικό έδαφος: ένας στο Ανταμπούρ και πέντε στο Αμριτσάρ του κρατιδίου Παντζάμπ. Ακολούθως, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε πως ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Νουρ Χαν (σ.σ. κοντά στο Ισλαμαμπάντ), Μουρίντ και Σορκότ, προαναγγέλλοντας ανταποδοτικά πλήγματα.

#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi - Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 9, 2025

Ανταποδοτικά πλήγματα

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ συγκάλεσε την Εθνική Αρχή Διοίκησης – το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για θέματα εθνικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε τα ξημερώματα την έναρξη επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Bunyan-un-Marsoos» εναντίον της Ινδίας, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τα ανταποδοτικά πλήγματα του Πακιστάν ξεκίνησαν λίγες ώρες αφότου ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Μουρίντ, Σορκότ και Νουρ Χαν (σ.σ. η τελευταία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ).

Ο πακιστανικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 στην περιοχή Ανταμπούρ του κρατιδίου Παντζάμπ στη βορειοδυτική Ινδία, χώρο αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων BrahMos στην περιοχή Μπεάς, ενώ έπληξε επίσης το αεροδρόμιο Πατάνκοτ στο Παντζάμπ και την αεροπορική βάση Ουνταμπούρ στο ινδικό Κασμίρ.

JUST IN: 🇵🇰🇮🇳 Video of Pakistan's missile attack on India.



pic.twitter.com/26kNgQqPQr — BRICS News (@BRICSinfo) May 10, 2025

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.