Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική ναυτιλιακή αρχή

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώνει το γεγονός - Δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Στενό του Ορμούζ

Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ, αναφέρει η βρετανική ναυτιλιακή αρχή. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό πλοίο έχει πληγεί από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωση προέβη η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Η UKMTO ανέφερε ότι αυτή η ενημέρωση στάλθηκε στις 7:30 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να δώσει πληροφορίες για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

TAGS: Στενά του Ορμούζ
