Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ, αναφέρει η βρετανική ναυτιλιακή αρχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό πλοίο έχει πληγεί από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωση προέβη η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Η UKMTO ανέφερε ότι αυτή η ενημέρωση στάλθηκε στις 7:30 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να δώσει πληροφορίες για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Πηγή: skai.gr

