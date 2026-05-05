Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ, αναφέρει η βρετανική ναυτιλιακή αρχή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό πλοίο έχει πληγεί από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωση προέβη η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Η UKMTO ανέφερε ότι αυτή η ενημέρωση στάλθηκε στις 7:30 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να δώσει πληροφορίες για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
