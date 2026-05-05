Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το "Les Feuilles Mortes" - που έγινε διάσημο από τον ηθοποιό και τραγουδιστή Ιβ Μοντάν - κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Ερεβάν, της Αρμενίας.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Νικόλ Πασινιάν, συνόδευσε τον Γάλλο πρόεδρο στα ντραμς. Το δείπνο ήταν μέρος μιας κρατικής επίσκεψης, κατά την οποία ο Μακρόν εξέφρασε τη στήριξή του στον φιλοευρωπαίο πρωθυπουργό της Αρμενίας, ο οποίος αντιμετωπίζει μια δύσκολη πρόκληση στις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.
Ο Μακρόν δήλωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της στήριξής του, ότι η κλίση της Αρμενίας είναι «ευρωπαϊκή» και ότι η Ευρώπη είναι ο «φυσικός εταίρος» αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, όπως εταίρος είναι και για ολόκληρη την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.
Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται από την Κυριακή στην Αρμενία, συμμετέχοντας στην 8η Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που φιλοξένησε η αρμενική πρωτεύουσα.
«Πιστεύω επίσης πως αυτή είναι και η κλίση της Γεωργίας και πιστεύω ότι η σχέση με το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να επανεξεταστεί», πρόσθεσε, με την παραδοχή, ωστόσο, ότι το Μπακού δεν έχει επιλέξει αυτή την ευρωπαϊκή επιλογή.
«Η Ευρώπη είναι ο πιο φυσικός εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Μακρόν, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει μπει στον πέμπτο χρόνο της και εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.