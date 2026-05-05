Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το "Les Feuilles Mortes" - που έγινε διάσημο από τον ηθοποιό και τραγουδιστή Ιβ Μοντάν - κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Ερεβάν, της Αρμενίας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Νικόλ Πασινιάν, συνόδευσε τον Γάλλο πρόεδρο στα ντραμς. Το δείπνο ήταν μέρος μιας κρατικής επίσκεψης, κατά την οποία ο Μακρόν εξέφρασε τη στήριξή του στον φιλοευρωπαίο πρωθυπουργό της Αρμενίας, ο οποίος αντιμετωπίζει μια δύσκολη πρόκληση στις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Ο Μακρόν δήλωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της στήριξής του, ότι η κλίση της Αρμενίας είναι «ευρωπαϊκή» και ότι η Ευρώπη είναι ο «φυσικός εταίρος» αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, όπως εταίρος είναι και για ολόκληρη την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται από την Κυριακή στην Αρμενία, συμμετέχοντας στην 8η Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που φιλοξένησε η αρμενική πρωτεύουσα.

«Πιστεύω επίσης πως αυτή είναι και η κλίση της Γεωργίας και πιστεύω ότι η σχέση με το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να επανεξεταστεί», πρόσθεσε, με την παραδοχή, ωστόσο, ότι το Μπακού δεν έχει επιλέξει αυτή την ευρωπαϊκή επιλογή.

«Η Ευρώπη είναι ο πιο φυσικός εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Μακρόν, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει μπει στον πέμπτο χρόνο της και εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

