Οι αεροπορικές εταιρείες που ανακοίνωσαν ακύρωση πτήσεων στο Τελ Αβίβ

Eν μέσω φόβων για κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και του Νο2 της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, αμερικανικές και βρετανικές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι ακυρώνουν πτήσεις προς το Ισραήλ.

Η αμερικανική Delta ακύρωσε τις πτήσεις έως και σήμερα Πέμπτη 1η Αυγούστoυ, ενώ η United Airlines ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις πτήσεις τουλάχιστον μέχρι τις 6 Αυγούστου.

Η British Airways ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει τις πτήσεις προς το Ισραήλ από την Πέμπτη.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, επτά αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αναστείλει μέχρι νεοτέρας τις αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Σύμφωνα με Channel 12, αυτές οι αεροπορικές εταιρείες είναι μέχρι στιγμής οι Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Fly Dubai και Air India.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι, για λόγους ασφαλείας, κλείνει τον εναέριο χώρο του, χωρίς ωστόσο να παύει η λειτουργία των διεθνών αεροδρομίων «Μπεν-Γκουριόν» και «Ραμόν».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, και οι ΗΠΑ προέτρεψαν τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στον Λίβανο, επικαλούμενες τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ «ενίσχυσε» στο επίπεδο 4 την ταξιδιωτική οδηγία του για τον Λίβανο, λέγοντας τους Αμερικανούς «Μην ταξιδεύετε».

Ήδη από την Τρίτη, τόσο η Βρετανία όσο και η Ιταλία καλούσαν τους πολίτες τους που βρίσκονται στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα ή να μην επισκέπτονται για όσο διάστημα η κατάσταση παραμένει «περίπλοκη». Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών μάλιστα σημείωνε ότι «αν η σύγκρουση κλιμακωθεί, η κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είμαστε σε θέση να τους απομακρύνουμε όλους αμέσως».

Την ίδια ώρα, η Lufthansa ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ με άμεση ισχύ έως τις 8 Αυγούστου, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας την Πέμπτη.

«Ο λόγος για αυτό είναι η τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο όμιλος αεροπορικών εταιρειών έχει επίσης σταματήσει τις πτήσεις του από και προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, έως τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε ότι μια σημερινή πτήση της Lufthansa LH682 που αναχώρησε σήμερα το πρωί από το Μόναχο με τελικό προορισμό το Τελ Αβίβ, εν τέλει προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και το αεροσκάφος επέστρεψε στη Γερμανία, αφού το πλήρωμα αρνήθηκε να συνεχίσει το ταξίδι στο Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε η ισραηλινή δημόσια τηλεόραση, επικαλούμενη πηγές της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του διεθνούς αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, οι επιβάτες της πτήσης είχαν ήδη ενημερωθεί πριν από την απογείωση από το Μόναχο ότι το αεροπλάνο θα πραγματοποιούσε ενδιάμεση προσγείωση στην Λάρνακα «για αλλαγή προσωπικού».

Ωστόσο, μετά την προσγείωση στην Κύπρο, οι επιβάτες εξεπλάγησαν όταν πληροφορήθηκαν από τον πιλότο του αεροπλάνου ότι η Lufthansa δεν χορηγεί άδεια συνέχισης της πτήσης προς το Τελ Αβίβ «για λόγους ασφαλείας».

Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε την ακύρωση της πτήσης LH683 από το Τελ Αβίβ με προορισμό το Μόναχο.

Οι Ανακοινώσεις των United Airlines και Delta Airlines

«Ξεκινώντας από την αποψινή πτήση από το Νιούαρκ Λίμπερτυ προς το Τελ Αβίβ, αναστέλλουμε για λόγους ασφαλείας την καθημερινή μας υπηρεσία στο Τελ Αβίβ, καθώς αξιολογούμε τα επόμενα βήματά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της United στην USA TODAY σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα λάβουμε αποφάσεις για την επανάληψη των δρομολογίων με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών και των πληρωμάτων μας».

H United είχε σταματήσει τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ ήδη από τον Οκτώβρη του 2023 και οι πτήσεις άρχισαν ξανά τον Ιούνιο.

Η Delta Airlines θα ακυρώσει επίσης τις πτήσεις μεταξύ Νέας Υόρκης (JFK) και Τελ Αβίβ τουλάχιστον μέχρι τις 2 Αυγούστου.

«Οι πτήσεις της Delta μεταξύ New York-JFK και Τελ Αβίβ θα διακοπούν μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην περιοχή. Οι πωλήσεις των πτήσεων για τις πτήσεις DL234 στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου και DL235 στις 1 και 2 Αυγούστου. αναστέλλονται», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Οι πελάτες που επηρεάζονται από την αλλαγή του προγράμματος θα λάβουν ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής Fly Delta και των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην κράτησή τους».

Χιλιάδες επιβάτες συνωστίζονται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για να προλάβουν

Περίπου 70.000 επιβάτες βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, με πολλούς να προσπαθούν να προλάβουν τις τελευταίες πτήσεις να φύγουν από το Ισραήλ, καθώς πληθαίνει ο αριθμός των αεροπορικών εταιρειών που αναστέλλουν τις επιβατικές και εμπορικές πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ, λόγω των φόβων που προκαλεί η ολοένα κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πολλοί είναι εκείνοι φοβούνται νέες ακυρώσεις πτήσεων και ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του επιβατικού κοινού που εξυπηρετούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, η ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία Arkia ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει επιπλέον πτήσεις από το Τελ Αβίβ προς την Αθήνα μετ’ επιστροφής για αύριο και μεθαύριο, 2 και 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ακυρώσεις πτήσεων ή αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα των αεροδρομίων της Κύπρου, λόγω της κατάστασης στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα η Μαρία Κουρούπη, διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports.

Η Lufthansa και η Fly Dubai έγιναν σήμερα οι τελευταίες αεροπορικές εταιρείες που προστίθενται σε μια μακρά σειρά αερομεταφορέων που ματαιώνουν όλες τις επιβατικές και εμπορικές πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ.

Το παράδειγμα της γερμανικής Lufthansa ακολούθησε και η αυστριακή Austrian Airlines και ενώ το αεροσκάφος της είχε ήδη απογειωθεί από τη Βιέννη με προορισμό το Τελ Αβίβ, ο κυβερνήτης του ανακοίνωσε στους επιβάτες ότι θα πραγματοποιήσει στάση ανεφοδιασμού στην Βουλγαρία και μετά θα επιστρέψει στη Βιέννη. Η αλλαγή του δρομολογίου της Austrian Airlines ανακοινώθηκε πως οφείλεται σε «στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή πλησίον του ισραηλινού εθνικού εναέριου χώρου».

ΑΠΕ/SKAI.GR



