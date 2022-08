Ο Ζελένσκι υποδέχτηκε τον «φίλο Μπόρις» στο Κίεβο για τρίτη φορά

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έφθασε στην Ουκρανία που γιορτάζει σήμερα την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της και ενώ συμπληρώνονται έξι μήνες της ρωσικής εισβολής.

«Είναι η τρίτη φορά που ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στην Ουκρανία από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή. Δεν είναι όλες οι χώρες τόσο τυχερές να έχουν έναν τέτοιο φίλο» δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδεχόμενος τον Βρετανό πρωθυπουργό.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS